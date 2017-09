Los rederos de Bouzas tienen un mensaje para el presidente de la Autoridad Portuaria

Print This Post

Escrito dirigido al actual presidente de autoridad portuaria del puerto de Vigo por los rederos de la nave de Bouzas:

Don Enrrique César López Veiga ;está ejerciendo un cargo en el cual lo único que intenta es perjudicar al sector pesquero ,que es el pilar mas antiguo del puerto de vigo ,unos de los puertos más importantes del mundo .

En el año 2000 ,con dinero de la Comunidad Europea ,en el puerto de bouzas se construye una nave de reparaciones de las artes de pesca , para que los rederos puedan realizar su trabajo y así los barcos poder salir a pescar, para que todas las persona que trabajan y viven del secto pesquero,mueva la economía gallega que fluye también a través de la del mar

El pasado dia16 del agosto en el periódico (faro de vigo) saltó la noticia de que Suardiaz alquilará, el próximo 1 de octubre, la nave situada en el puerto de Bouzas, en la cual trabajan decenas de rederos. Ante esta noticia nosotros, los rederos, hemos quedado atónitos. Desgraciadamente, los rederos nos hemos tenido que enterar por la prensa escrita, ya que nadie nos había comunicado la inminente pérdida de la nave, motivo por el cual estamos completamente indignados.

Aquí, todos estamos de acuerdo con todo lo que provoque el crecimiento del puerto, estamos a favor de que este prospere, pero nos negamos de manera rotunda a que nos quiten nuestro lugar de trabajo. Solo queremos hacer nuestro trabajo honradamente, como llevamos haciendo desde hace años. Para ello, exigimos que nos faciliten otra nave en la cual podamos trabajar tranquilos, ya que no estamos dispuestos a abandonarla mientras no nos proporcionen otra con las mismas condiciones de trabajo.

Por último, queremos subrayar que no permitiremos que decenas de rederos se queden sin un lugar en el cual poder desenvolver su trabajo, no solo por la prosperidad del puerto, sino por la dignidad de los propios trabajadores. Estamos hartos de que siempre se pague con el débil y, simplemente, por cuestiones de dinero, se alquile la nave y se le quite a los rederos, que solo queremos hacer nuestro trabajo , para nosotros y para la prosperidad del puerto pesquero.