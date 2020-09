Los tipos de monederos Bitcoin más usados

Como todos saben, Bitcoin está conquistando al mundo y, aun así, lo sorprendente es que existen muchas compañías y personas que no saben qué es Bitcoin ni que son las criptomonedas. Se puede transferir en cualquier momento y a cualquier lugar en el mundo, y nadie puede detener esto. Todas las personas que están usando Bitcoin o conocen de Bitcoin, saben que proporciona grandes incentivos para los usuarios. Muchas compañías ya están usando dinero digital.

Pero, a pesar de ser tan exitoso, existen muchas personas que no están al tanto de las criptomonedas, ni siquiera porque vivamos en un mundo en el que tantas cosas se hacen de forma online. Después de escuchar sobre Bitcoin, la primera pregunta que se hacen los usuarios es cómo obtenerlo.

Una dirección de Bitcoin válida es como un número de cuenta bancaria, donde almacenamos todos los bitcoins que hemos recibido o comprador, y podemos revisar nuestros saldos. Pero no es exactamente como un número bancario tradicional, sino que es una dirección alfanumérica que comienza con “1” o” 3″. Algunas personas creen erróneamente que la dirección Bitcoin es la misma dirección de email de un ID en particular, y esto no es así. Para obtener una cuenta Bitcoin, debes tener un monedero digital.Â

Los tres monederos móviles para Bitcoin más reconocidos son:

Mycelium Coinomi Jaxx

Estos monederos móviles de Bitcoin ayudan a los nuevos usuarios a obtener una dirección Bitcoin y hacer o recibir pagos con ella. También guía a los individuos en el proceso de transferir dinero Bitcoin, ya que muchas personas y empresas lo usan en sus transacciones. Ya que vivimos en un ambiente tecnológico, los bitcoins son más usables que el resto de las transacciones.

Monederos hardware para Bitcoin

Los dispositivos hardware para Bitcoin también se usan para generar una dirección Bitcoin. Es un aparato físico, como un pequeño USB, donde se almacenan los datos Bitcoin. Es gracias a estos monederos que la moneda digital se ha estado usando más frecuentemente. Los monederos hardware para Bitcoin son útiles para quienes deseen tener una dirección Bitcoin permanente.

Ledger Nano S

Trezor

Estos dos son monederos que nos ayudan a almacenar nuestros datos. Estos dispositivos de hardware son beneficiosos para cualquier nuevo Usuario que no sepa aún cómo guardar datos Bitcoin de forma online.

Monederos de papel

Los monederos de papel son otra forma de obtener una dirección Bitcoin, pero esta es más peligrosa si no sabes cómo funcionan. Con estos, si ingresas la dirección equivocada, entonces se perderá en el ciberespacio y permanecerá con el remitente. Una técnica que usan algunos estafadores es que si recibes Bitcoin de alguien más, esa persona pudiera mantener una copia de esas claves privadas asociadas o conectadas con la dirección. Entonces, esa persona debe ser muy cuidadosa al usar monederos de papel para direcciones de Bitcoin.

Ignorar los costos del trading

Después de que aprendas sobre Blockchain y las criptomonedas, el siguiente paso lógico es que pongas en práctica las cosas que has aprendido, como encontrar el servicio de intercambio correcto con los mejores costos de trading. Cuando los traders comienzan a intercambiar, tienden a enfocarse solo en las pequeñas ganancias que obtienen e ignoran los costos del trading que parecen pequeños, pero eventualmente se harán significativos.Â

Trading excesivo

La mayoría de los inversionistas novatos hacen hasta 20 intercambios al día. Al final, los cargos por operación se sumarán a las pérdidas generadas por los errores de trading. Cuando se comete un error, los inversionistas novatos tendrán la tendencia de operar de nuevo para compensar sus errores. Es difícil, si no imposible, encontrar 20 oportunidades excelentes de trading en un día.Â

No aprender a leer los gráficos

Cuando hayas comenzado a entender la dinámica subyacente del suministro y la demanda, deberías comenzar a leer los gráficos del trading, o más comúnmente conocidos como análisis técnico de las criptomonedas. El análisis técnico es una técnica que te ayudará a predecir el futuro de tu criptomoneda analizando los datos del mercado. Leer los gráficos te ayudará significativamente a mantener tu portafolio de inversión.