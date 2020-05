Los trabajadores del Área Sanitaria convocan una manifestación para pedir la dimisión de la Gerencia del CHUP

Los sindicatos CESM Galicia, CO-BAS y PROSAGAP convocan a todos los trabajadores del Área Sanitaria de Pontevedra: de los Hospitales Provincial y Montecelo de Pontevedra, Centros de Atención Primaria y PACs, a una manifestación que se celebrará mañana viernes 29 de mayo a partir de las 20.00 por las calles de la ciudad, con salida del Provincial y final en la Plaza de España, con los objetivos siguientes:

-Pedir la dimisión de la Gerencia del Área Sanitaria de Pontevedra, por lo que consideran una pésima gestión que se vienen arrastrando en los últimos diez años y que se ha agravado con la irrupción de la COVID-19.

-Poner freno a la precariedad laboral y a la manipulación de los datos.

-Que se realice una planificación integral y eficiente negociando la reactivación asistencial.

-Que se efectúen las mejoras ya pactadas en Atención Primaria y PACs.

-Que se reactive la actividad quirúrgica evitando la derivación de pacientes quirúrgicos a la sanidad privada.

-Que la Sanidad Pública tenga los recursos económicos y de personal suficientes para afrontar nuevas crisis como las que hemos sufrido.

Los representantes de los trabajadores explican que están hartos de que no haya una negociación planificada con la Dirección del Área Sanitaria de Pontevedra, tanto para aplicar el Plan de Reactivación Asistencial anunciado por el SERGAS, como para contar con los medios materiales y humanos que se necesitan tanto en los Centros de Atención Primaria como en ambos Hospitales, necesidades que se han visto incrementadas con la epidemia del coronavirus.

Las Centrales Sindicales recuerdan que en el último mes han celebrado hasta 8 concentraciones, 4 en el Hospital Provincial y 4 en el Hospital Montecelo, para reclamar la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la falta de equipos de protección personal, mascarillas y demás material para garantizar su seguridad, y que además han tenido que realizar diversas denuncias públicas ante la inexplicable actitud de la Gerencia.

En este sentido reiteran que, respecto a los datos oficiales facilitados por la Dirección del Distrito de Pontevedra respecto a profesionales contagiados, número de EPIs, test serológicos realizados y mascarillas facilitadas, éstos “estaban muy lejos de la realidad” como demostraron el pasado 12 de mayo a través de un comunicado, de manera que el número de profesionales contagiados era del

14,5% y no del 2,9% como sostenían; los test no se practicaron en tiempo y forma a todo el personal; y el material de protección, como las mascarillas facilitadas, no alcanzaba la mitad de las recomendadas.

Entonces recriminaron el “maltrato profesional” que ha sufrido la inmensa mayoría de la plantilla del Área Sanitaria de Pontevedra, con una inexplicable minusvaloración del trabajo que habitualmente realizan, con una falta de empatía y un desprecio habitual tanto de la Dirección actual como de las precedentes, preocupadas únicamente por los indicadores de gestión económica que después exhiben en la Conselleria de Sanidade para recibir incentivos.

También denunciaron que los cambios que se realicen en las condiciones laborales de los trabajadores deben ser transitorios, proporcionales y estrictamente necesarios, y responder específicamente a la finalidad de afrontar la emergencia sanitaria.

Al amparo del Estado de Alarma -adujeron- no es factible reordenar la actividad sanitaria habitual, ni modificar de forma permanente condiciones laborales, jornadas y horarios, ya que estas modificaciones deben hacerse por los cauces previstos normativamente a través del Plan de Ordenación de Recursos Humanos, con informes contrastables de necesidad y eficacia, con la participación de todos los afectados y previa negociación con los representantes de los trabajadores. Todos los cambios que está haciendo la Dirección son impuestos, sin criterio, ni planificación, ni negociación con los trabajadores.

Los Sindicatos concluyen que ante todas estas denuncias sin que la Dirección del Área Sanitaria de Pontevedra haya dado una respuesta, es por lo que ‘”nos hemos visto obligados a convocar una manifestación para pedir la dimisión de la Gerencia”, y hacen un llamamiento a todos los trabajadores del Área Sanitaria de Pontevedra, tanto de Atención Primaria como Especializada, para que se unan a esta manifestación, una marcha que partirá de la puerta del Hospital Provincial recorriendo las calles de Pontevedra para finalizar en la Plaza de España frente al Ayuntamiento de Pontevedra. Asimismo solicitan a los ciudadanos de Pontevedra que muestren su apoyo desde sus domicilios y a través de las redes sociales. Nota: Durante la manifestación se mantendrán las medidas de seguridad de obligado cumplimiento, separación entre personas de 2 metros y uso de mascarillas obligatorias. No se usaran siglas de ningún tipo.