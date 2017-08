“La Fiesta” do Pazo de Cea, en colaboración co Concello de Nigrán, remata mañana venres co concerto do aclamado grupo indie Love of Lesbian, para o que as entradas están xa esgotadas hai dúas semanas. Como nas anteriores edicións, os asistentes poderán desfrutar dende as 20.00 horas dos mellores postos de comida e bebidas.

Nas sesións de “La Fiesta” pasaron ao largo deste mes de agosto Wyoming & Los Insolventes e Mickel Erentxun.