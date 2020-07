Luis Álvarez: “A conselleira de Educación debe explicar no Parlamento as medidas de seguridade para o próximo curso”

O parlamentario auton贸mico Luis 脕lvarez reclamou hoxe a comparecencia da conselleira de Educaci贸n antes do inicio do curso escolar para dar conta das medidas de seguridade previstas para o inicio do curso. Os socialistas galegos rexistraron unha solicitude de comparecencia na Deputaci贸n Permanente presentada de forma conxunta co Grupo do BNG.

O responsable socialista es铆xelle 谩 Conseller铆a de Educaci贸n que 鈥渄eixe de espallar responsabilidades e sinalar 谩s demais administraci贸ns e aos centros escolares para afrontar, agora m谩is que nunca, a s煤a responsabilidade de goberno鈥. Reclama as铆 un 鈥渕arco estable, seguro e dotado dos recursos humanos e materiais necesarios鈥 para o inicio do curso e tam茅n para os servizos complementarios de comedor e transporte.

脕lvarez criticou a 鈥渪esti贸n irresponsable e electoralista鈥 da Administraci贸n educativa, que 鈥減rovocou o rexeitamento un谩nime鈥 de t贸dalas centrais sindicais contra un borrador de protocolo que descargaba toda a responsabilidade nos equipos directivos e no conxunto do profesorado.

Es铆xelle ao goberno galego que exerza as s煤as competencias e garanta un 鈥減rotocolo de actuaci贸n que permita que alumnos, docentes e pais poidan retornar 谩s aulas cun grao de seguridade razoable鈥.

Luis 脕lvarez lembrou que xa a semana pasada o secretario xeral do PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, esixiu 谩 Xunta 鈥渃onsensuar鈥 os protocolos de seguridade fronte 谩 covid nas aulas de cara ao inicio do curso escolar, 谩 vista do malestar xerado na comunidade educativa.

Naquela altura, o l铆der dos socialistas galegos advertiu 谩 Xunta de que non pod铆a 鈥渃entrifugar as s煤as competencias cara os directores dos centros escolares鈥 e de que non pod铆a tomar decisi贸ns 鈥渁 custe cero鈥, sen贸n que ti帽a que 鈥渞eforzar鈥 o sistema educativo, dot谩ndoo de 鈥渕谩is profesionais e de m谩is medios鈥 para impedir que se produzan contaxios nos centros escolares de Galicia.