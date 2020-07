Luís Bará: “Este domingo hai que votar masivamente ao BNG de Ana Pontón para facer historia e termos por primeira vez unha presidenta á fronte”

Coa sensación de que esta campaña está a ser histórica para o BNG, o cabeza de lista por Pontevedra, Luís Bará, fixo hoxe dende a cidade de Vigo un chamamento á mobilización e á concentración de voto do país no BNG de Ana Pontón como a única forza que pode abrir un tempo novo para Galiza como alternativa real ao PP. “Hai unha nova Galiza que pide paso e este domingo ten que votar masivamente ao BNG”, subliñou.

Bará –acompañado nunha ruada dende o Marco ata a Praza da Pedra polas tamén candidatas por Vigo Alexandra Fernández, Carmela González, Adrián Rodríguez, Raquel Pérez e Lois Pérez Castrillo, do portavoz municipal Xabier P. Igrexas, e doutros cargos orgánicos e institucionais- manifestou que o BNG ten boas vibracións, xa que “hai sensacións e datos moi favorables e positivos”, aínda que destacou que aínda non hai nada decidido porque o resultado está totalmente aberto e vaise decidir por pouco en cada provincia.

Lembrou que en Pontevedra escóllense 22 representantes e que uns poucos centos de votos poden decidir un escano para o BNG ou para o Partido Popular. “Uns poucos centos de votos poden ser determinantes para inclinar a balanza non só na provincia de Pontevedra senón en toda Galiza e decidir o resultado na Xunta. Vigo será decisivo nesta situación e sabemos que hai moita xente viguesa que quere tamén un cambio e rachar coa parálise inversora na que teñen sumida á cidade as liortas partidistas de PP e PSOE. Vigo ten que ser o motor de Galiza e co BNG terá un goberno aliado”, subliñou.

Por iso nestas últimas horas o cabeza de cartel insistiu na necesidade dunha grande mobilización e un grande apoio ao BNG, voto que asegurou que vale por dous porque serve para derrotar á dereita e tamén para gañarlle ao centralismo, “por votar por unha Galiza máis xusta e por votar pola defensa dunha Galiza máis forte e con futuro”.

Tamén fixo un chamamento a concentrar no BNG todo o voto do cambio galego, o voto inconformista, o voto da xente que quere ao país e unha Galiza mellor. “Que non se perda ningún voto porque a abstención e tamén o voto a forzas que non van ter representación favorece ao Partido Popular e é necesario que a maioría social que hai nesta comarca e na provincia se pronuncie a favor dunha forza política de futuro como é o BNG”, salientou, engadindo que “hai unha Galiza viva, orgullosa, ilusionada… Hai unha nova Galiza que pide paso e o domingo esa nova Galiza que pide paso ten que votar masivamente ao BNG de Ana Pontón para facer historia e para termos por primeira vez unha presidenta que se poña á fronte, que é a presidenta que merece este país”, destacou.

‘Pontonizar o país’

Como anécdota, Bará afirmou que a campaña descubriu sentimentos, ideas e palabras novas “e eu penso que a palabra desta campaña pode ser ‘pontonizar’ que significa seducir, engaiolar, comunicar con magnetismo e con paixón. No BNG estamos pontonizando o país, estámolo enchendo de ilusión, esperanza e confianza en nós, de orgullo e autoestima, enerxía para impulsar o país cara ao futuro”.

O candidato subliñou que estanse abrindo as portas dun novo ciclo político, dunha nova era e dunha nova Galiza que ten dúas caras, a do cambio político e electoral que co voto nas urnas, pero tamén a doutro cambio máis decisivo, un cambio de fondo, social, mental, “que é o final dun país autolimitado, confinado, subordinado e que estivo aletargado ao longo de todos estes anos, dando paso a través do BNG a un país empoderado, un país seguro de si con ambición, que foi xustamente o mesmo que fixemos en Pontevedra no ano 1999. O paso dunha comunidade de segunda división a unha nación que quere xogar a Champions coas nacións europeas como Euskadi ou como Escocia”, destacou.

En canto á campaña, destacou que está a ser histórica para o BNG no traballo presencial, con actos multitudinarios e todas as garantías de seguridade. Tamén destacou que foi unha campaña longa, prolongada no tempo e con moita presenza no territorio, onde toda a candidatura do BNG fixo un traballo extraordinario, e acompañada unha grande actividade nas redes sociais, “que desta vez marcou a diferenza”. Por último, Bará destacou o posicionamento público de moita xente a favor do BNG, sobre todo no ámbito da Cultura.

Como resumo de campaña Bará utilizou a palabra “ilusión”, xa que ao seu entender o BNG mobilizou “unha grande onda de ilusión e esperanza arredor da candidatura de Ana Pontón, cunha campaña magnética que foi ao longo do tempo atraendo e decantando e posicionando a moitísima xente a favor do BNG. Por un lado moita xente nova que vota por primeira vez, que votou a outras opcións e se manifestou a favor do BNG, tamén antigos votantes que volven votar BNG, e xente de toda condición e de toda idade, tamén no público de idade máis avanzada”, finalizou.