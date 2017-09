Luís Bará pide no Parlamento retirar o proxecto comercial “especulativo” Porto de Cabral

Connect on Linked in

O deputado por Pontevedra, Luís Bará reclamou hoxe, a través dunha proposición non de lei, “retirar o proxecto do macro complexo comercial e de lecer no monte comunal de Liñeiriños- Cabral” polo súa “dubidosa legalidade” e impacto negativo sobre un espazo social, paisaxístico e mesmo laboral no monte de Cabral.

O parlamentario trasladou á sesión plenaria o rexeitamento veciñal e da asemblea da comunidade de montes en man común a un proxecto especulativo e con graves prexuízos para a poboación e comercio local. “Hai que poñerlle freo a este proxecto” e tanto o concello de Vigo como a Xunta, teñen competencias para facelo, recalcou.

O deputado , tras saudar a unha representación de veciños e veciñas de Cabral presentes no debate, asegurou que o macro proxecto comercial é “ un espolio ao patrimonio, destrúe o tecido comercial local e representa un modelo depredador que conduce á precariedade”. Bará reiterou que o proxecto de Cabral é un exemplo dun sistema especulador do solo e o monte para “beneficio exclusivamente privado”.

Para o parlamentario, o macro proxecto comercial “desertiza os centros urbanos” provoca desprazamentos innecesarios á periferia a hora de facer compras e incide na contaminación, perda de tempo e destrución da contorna con obras para accesos.

A de Cabral afirmou, é unha loita gañada pola veciñanza ao votar en contra da venda de terreos no ano 2013 fronte á poderosa maquinaria, económica e propagandística das multinacionais interesadas no macro complexo comercial na cidade de Vigo.

Pola súa parte, a portavoz popular Teresa Egerique desviou as responsabilidades ao concello de Vigo e ao Plan de Ordenación urbana desta cidade. O nacionalista replicou que será o Partido popular o que tramite o proxecto baixo unha lei que defende o modelo como o de Cabral e lamentou que o PSdG-PSOE apoie tamén o proxecto.

Bará criticou que PP e PSOE aposten por macro centros en detrimento do comercio local e de proximidade polo que volveu a propoñer “unha moratoria de dez anos para a concesión de licenzas para grandes áreas comerciais no concello de Vigo e un plan sectorial de equipamentos comerciais en Galiza.

Finalmente, o parlamentario do BNG demandou da Xunta de Galiza “exercer o control sobre a xestión administrativa e económica da comunidade de montes en man común de Cabral.