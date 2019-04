Luís Garicano: “Desde Europa faremos todo o posible para que se recoñeza o traballo das mariscadoras”

O cabeza de lista de Cs ao Parlamento Europeo, Luís Garicano, e a candidata pola Coruña, Marta Rivera, denunciaron este venres a situación que viven desde hai anos as mariscadoras por culpa do furtivismo, tras estar con varias destas traballadoras en Boiro.

O cabeza de lista de Cs ao Parlamento Europeo, Luís Garicano, e a candidata pola Coruña, Marta Rivera, denunciaron este venres a situación que viven desde hai anos as mariscadoras por culpa do furtivismo, tras estar con varias destas traballadoras en Boiro.