Luís Pousa recibe el XLI Premio Afundación de Periodismo Julio Camba

La Obra Social de ABANCA entregó este mediodía su XLI Premio Afundación de Periodismo Julio Camba a Luís Pousa por su artículo «En Madrid llueve mal», publicado en La Voz de Galicia. El fallo del jurado se dio a conocer en un acto celebrado en el Centro Obra Social ABANCA de Santiago de Compostela, con un aforo reducido en consonancia con las medidas de seguridad sanitaria vigentes, y retransmitido en directo a través de Afundación TV.

Acompañaron al premiado, además de las otras dos personas finalistas, Marta Villar y Noemí Sabugal, el director gerente de Afundación, Pedro Otero Espinar, quien abrió el acto ensalzando la figura de Julio Camba «que reunía en su prosa una serie de ingredientes que la hicieron única, diferente, brillante y un referente en el ámbito de las letras. Este galardón que no solo celebra su legado intelectual, sino que también da paso a nuevas voces, a otros escritores y periodistas que sentarán los pilares del futuro». Quiso también trasladar a las personas finalistas las «felicitaciones por esta distinción y os quiero agradecer vuestras historias y vuestras palabras. Como vosotros, en Afundación queremos que la cultura y el conocimiento sean patrimonio social». Junto a él estuvieron el presidente y el secretario del jurado, Alfredo Conde e Isaac González Toribio, y los vocales Cristina Sánchez-Andrade, Elvira Lindo, Gervasio Posadas y Ramón Pernas, que se conectaron de forma telemática.

El escritor Alfredo Conde fue el encargado de leer el acta del jurado en el que ejerce como presidente y del que formaron parte en esta edición como secretario, el director de comunicación y Relaciones Institucionales de ABANCA, Isaac González Toribio y como vocales la escritora Elvira Lindo, el director de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, Gervasio Posadas, el escritor Ramón Pernas y la ganadora de la pasada edición, Cristina Sánchez-Andrade. Alfredo Conde quiso destacar que «en esta edición tuvo lugar una de las votaciones más complicadas que yo recuerde, y yo llevo como jurado en este premio casi cuarenta años».

Por su parte, el ganador quiso agradecer el apoyo de sus compañeros y compañeras de la Sección Local del periódico La Voz de Galicia, según su opinión «la sección más importante del periodismo», así como destacar la calidad de los artículos finalistas, «los textos de Marta y Noemí son dos artículos escritos desde el sentimiento y formalmente perfectos, es un honor para mí llegar a ser finalista junto a ellas». «Todos venimos de un año muy complicado, y yo en este momento me acuerdo especialmente de mi madre. Me hace muy feliz poder compartir una alegría con la gente que me quiere».

El premio, al que se presentaron 93 artículos publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, está dotado con 10 000 €. Su fallo, que debería haberse realizado en 2020, se retrasó hasta hoy por causa de la pandemia. Luís Pousa se suma a la nómina de personas distinguidas con el galardón desde la primera edición en 1980: Gonzalo Fernández de la Mora, Luciano del Río Besada, Carlos García Bayón, Alfredo Conde, Bernardo Víctor Carande, Antonio Odriozola, Raimundo García Fernández, Adolfo Prego, José Montero Alonso, Rafael Landín Carrasco, Julio Sierra, Xesús Ferro Ruibal, Arturo Lezcano Fernández, Santiago Castelo, Torcuato Luca de Tena, Carlos Casares, Miguel Ángel Cuadrado, Juan Manuel de Prada Blanco, Diego Bernal López, Alfonso Eire López, César Casal González, Miguel Suárez Abel, Manuel Rivas Barros, Manuel Jabois Sueiro, Marino Gómez Santos, Eugenio Fuente, Fernando Savater, Felipe Benítez Reyes, Andrés Trapiello, Pedro Ugarte Tamayo, Ángela Vallvey Arévalo, Ramón Pernas López, José Manuel Otero Lastres, Ángeles Caso, Luis Ventoso, Ignacio Camacho, Ramón Loureiro Calvo, Miguel Anxo Murado, Ricardo Fernández Colmenero y Cristina Sánchez Andrade, ganadora de la pasada edición.

Luís Pousa Rodríguez (Lugo, 1971). Doctor en Matemáticas por la Universidad de Santiago, amplió estudios en la University College Dublin y la Universitat de Barcelona. Es profesor de Fundamentos Matemáticos en Arquitectura. Desde 1996 se dedica profesionalmente al periodismo, primero en El Ideal Gallego y, a partir del 2000, en La Voz de Galicia, donde ha sido jefe de las áreas de Cultura y Opinión. En el 2015 ganó el Premio Afundación de Xornalismo Fernández del Riego. Firma habitual del suplemento Papel Literario, del diario venezolano El Nacional, ha colaborado, entre otros medios, con la revista Jot Down, la Radio Galega y las cabeceras Excelente y Ronda del grupo Iberia-IAG. Debutó en la literatura con el poemario El ombligo del mar y ganó la novena edición del premio literario Fernando Arenas Quintela con la novela La noche de las palabras (Ediciones Arenas, 2009).