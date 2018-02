Luís Villares: “Catro meses despois da vaga de lumes en Galicia a incompetencia e abandono do noso país segue a ser a insignia do goberno Feijóo”

Connect on Linked in

O voceiro de En Marea, Luís Villares, fixo balance esta mañá dos 4 meses da vaga de lumes que asolou Galicia e que revelou toda a incompetencia do goberno de Núñez Feijóo, Alfonso Rueda e a conselleira de Medio Rural, Ánxeles Vázquez, e todos os directores xerais que amosaron unha incapacidade supina non so para xestionar a catástrofe senón o que revelou era unha realidade coñecida por todos, a falla dunha ordenación dun territorio e planificación forestal. Así, Villares denunciou que “catro meses despois da vaga de lumes a incompetencia e abandono do noso país segue a ser a insignia do goberno Feijóo”.

Vense de coñecer o informe da Fiscalía de Medio ambiente que nega a existencia dunha trama incendiaria no noso país o que deixa en evidencia a estratexia de manipulación informativa do goberno de Núñez Feijóo e que queda agora totalmente desacreditada. “Cae unha vez máis unha fachada de boa xestión de Feijóo que En Marea ten denunciado en retiradas ocasións onde o PP inventou un inimigo alleo ás súas políticas en materia forestal de xeito que puidesen eludir calquera tipo de responsabilidade. Unha vez máis e xa son varias acaba de desacreditar a campaña de manipulación do PP” afirmou o voceiro de En Marea.

Non había trama incendiaria nin terrorismo incendiario como repetiu o PP chegando a “gastar milleiros de euros públicos nunha campaña que non foi comprada por moita xente xa que máis de 700.000 persoas sufriron de xeito directo as consecuencias desta catástrofe”.

Despois desa fin de semana negra para Galicia, “a incompetencia e incapacidade do Goberno galego continuou e dura ata o día de hoxe” como sinalou Villares e que denuncian os propios alcaldes que denuncian a incapacidade de cumprir con algo básico como cumprir cun mínimo de colaboración e solidariedade cos concellos afectados.

O voceiro de En Marea referiuse tamén a Comisión de estudo da vaga de lumes que lamentou “a farsa na que se ten convertido” e que está moi afastada do que tiña que ser un verdadeiro instrumento para apuntar solucións e conclusións valentes que despois puidesen ser asumidas polo goberno galego. O primeiro punto para lograr chegar a un pacto nacional polo territorio.

“Nestes catro meses nin unha soa medida na rexeneración ambiental, no resarcimento as vítimas so propaganda, nin unha soa medida na coordinación do servizo de emerxencia, non houbo activación dun plan de prevención con carácter anual, non houbo accións encamiñadas á concienciación do conxunto da sociedade” salientou Luís Villares.

Primeiro foi a incompetencia da catástrofe negándoa, despois repetiuse na xestión da catástrofe incapaces de coordinar os recursos, e a incompetencia mantívose nestes meses posteriores. Isto demostra para En Marea, o que xa ten denunciado en repetidas ocasións, que a campaña de manipulación informativa do PP tiña como “único obxectivo reconstruír dunha imaxe de Feijóo que queimou a súa imaxe de bo xestor”.

Ninguén creo as mentiras de Feijóo porque todos puidemos ver o que estaba a acontecer en Galicia, se nos queimaba o noso país, se nos queimaba a vida. Unha xestión que “fixo perder a confianza en Feijóo aos seus propios votantes ao deixar en evidencia que non era quen de defender o que era de todos mentres ardía, e tampouco o foi despois de arder”.

O voceiro lembrou que a man de En Marea continúa tendida para chegar a un acordo a quen queira chegar a un compromiso real para entre todas e todos poñer solución ao problema dos lumes no noso país xa que como afirmou Luís Villares “así non podemos seguir”.