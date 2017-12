Luís Villares “Feijóo remata o ano igual que o empezou, enganando á xente”

Connect on Linked in

“Feijóo remata o ano igual que o empezou, enganando á xente”. Esta é a valoración do voceiro de En Marea, Luís Villares, do discurso de fin de ano do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo quen falou de cohesión cando a realidade é que as súas políticas o que buscan é dividir á xente.

A reforma sanitaria divide aos galegos en aqueles que poden achegarse a sanidade pública de forma próxima e os que non ao se suprimir as áreas sanitarias. A subida das peaxes divide á poboación entre os que poden pagar e os que non. Sepáranos de Europa ao non achegarnos a un tren de mercadorías necesario para a economía das nosas empresas, e divide o territorio ao non articular un tren de proximidade eficiente. Pero sobre todo, como destacou Villares, “está a dividir as familias fisicamente cando a xente moza ten que emigrar para atopar un traballo que aquí non é quen de atopar”.

“O presidente fala da economía pero esquece á xente, e non se decata de que esa recuperación non está a chegar a moita xente no noso país” criticou o voceiro de En Marea.

“Un presidente que non se decata da realidade. Un presidente que se esconde covardemente detrás dun suposto terrorismo incendiario do que non existe proba de ningún tipo pero que emprega para agochar a súa propia incompetencia. Un presidente covarde que se agocha con Cataluña para non amosar a súa insignificancia política no modelo de financiamento autonómico ao igual que no ámbito das infraestruturas” valorou Villares.

Así mesmo lamentou que o presidente da Xunta rematase o ano pedindo outro xefe da oposición porque En Marea resúltalle incómoda, e vaticinou que probablemente en 2018 o que acontecerá é que a cidadanía pedirá outro presidente da Xunta xa que “cando votaron a este non contaban con que a única maioría absoluta do PP a nivel do Estado ía a deixar tanta insignificancia política e tanta mansedume nos debates estatais e cara a dentro tanta arrogancia, tanta incompetencia e falla de interese polos problemas da xente”.

O voceiro de En Marea rematou co desexo de que “ogallá os 2018 traía esperanza e sorte porque a confianza en Feijóo queimouse en 2017”.