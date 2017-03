Luís Villares: “Paso atrás do Ministerio nos rexistros civís ven a demostrar que propostas de En Marea son as que conveñen ao país“

311 COMPARTIDOS Facebook Twitter

“O paso atrás do Ministerio no relativo ao rexistros civís ven a demostrar que as propostas políticas de En Marea son as que máis conveñen ao noso país“. Así valorou o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, a la prórroga de la ´vacatio legis´ para que a entrada en vigor da Lei 20/2011 quede aprazada por un ou dos anos máis e que se daba a coñecer despois da xuntanza da mesa de negociación da Administración de Xustiza en Madrid. “En Marea coñece a realidade do noso país e trasladouse na proposta do grupo relativa aos rexistros civís e o Ministerio non tivo máis remedio que nos dar a razón“ asegurou Villares en rolda de prensa.

O portavoz parlamentario valorou positivamente este paso atrás que evidencia que “hai esperanza para o mantemento dos servizos públicos esenciais, pola vía da concienciación e mobilización que consigue que o Goberno non poda deixar de escoitar“. Pese a isto, En Marea asegurou non se conforma e continuará a traballar para lograr garantir o carácter público, gratuíto, de proximidade e exclusividade recuperando os trámites relativos aos expedientes de nacionalidade. E todo isto que sexa recollido e garantido por Lei. “Ten que ser a administración a que se achegue á cidadanía e non ao revés“ afirmou engadindo que o acceso debe ser “claro, directo e sinxelo“ para toda a poboación.

Tamén no relativo a dotación de medios técnicos, o portavoz parlamentario de En Marea salientou a necesidade de que os servizos públicos estean acomodados ao século XXI contando cos medios precisos para dar un servizo áxil e eficaz, algo que non está a acontecer neste momento.

Desde a Plataforma galega por un rexistro civil público, Diego Asegurado, salientou o apoio recibido por En Marea na defensa dos rexistros civís e xulgados de paz do noso país, destacando que “foron os únicos que amosaron interese real por falar escoitar e intervir“ neste problema. Na súa intervención lembrou que a creación deste servizo remóntase a 1870 “pervivindo a dúas Repúblicas, unha ditadura e a democracia o que responde a súa utilidade“. Para Asegurado a comparecencia de onte do Ministro Rafael Catalá foi “unha amarga vitoria“ xa que considera a ´vacatio legis´ “poñer un parche a desfeita realizada“. “O problema é deixar as cousas como están, coas infraestruturas baleiras e sen garantir todas as oficinas e mantendo por exemplo derivadas a tramitación de expedientes de nacionalidade á rexistradores, algo que como destacou está a provocar por exemplo que en Ourense no que vai de ano só se tramitasen 4 expedientes de nacionalidade. O representante da plataforma aclarou que o mesmo ocorre cos expedientes matrimoniais o que provocaría que os veciños e veciñas do rural terían que se desprazar para exercer os seus dereitos ou ir a opción dos notarios asumindo ter que pagar.

Asegurado coincidiu con Luís Villares en demandar máis medios e adaptados as novas tecnoloxías xa que na actualidade están aínda con “olivetti, sen escáner, e sen comunicación entre elas e sen acceso a plataforma informática a que xa ten o resto da comunidade de Xustiza“. “A defensa dos rexistros civís é fundamental para dar servizo de proximidade aos veciños. Se os baleiran acabará por se converter nun servizo privatizado co que o prexuízo á cidadanía está enriba da mesa“ concluíu.

Na rolda de prensa participou tamén o representante de CIG Xustiza, Óscar Freixeiro, que centrou a súa intervención en aclarar como transcorrera realmente a Mesa de negociación de onte, a terceira que mantiñan. Freixeiro declarou que pese a que na reunión o Ministro asegurou estar a favor das peticións que presentaron no relativo a garantir o carácter público, gratuíto, de exclusividade e de proximidade dos rexistros civís, nada diso foi reflectido no borrador de reforma que lles foi presentado posteriormente o que fai que desconfiar. Co posto enriba da mesa, Galicia quedaría cunha soa oficina e dábaselle ás competencias ás comunidades autónomas para decidir a localización. “Con isto calquera comunidade podería cambiar ou pechar ou traspasar ao ter traspasadas as competencias“ advertiu.

O representante da CIG incidiu na necesidade de garantir un rexistro civil de proximidade, con exclusividade, carácter público e gratuíto polo que asegurou que seguirán a loitar “porque a Lei segue aí“.





