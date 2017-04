Luis Villares: “O PP é o partido da desesperanza laboral e das políticas do desemprego“

206 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Galicia sitúase á cabeza en destrución de emprego a nivel Estatal tal e como se recolle nos datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) publicados polo Instituto Nacional de Estatística. Unha evolución que implica que os 8 anos de goberno de Núñez Feijóo, deixaron no noso país 103.000 ocupados menos e 38.000 desempregados máis provocando unha situación insólita en Galicia xa que como salientou o portavoz de En Marea “isto nunca sucedera na historia da autonomía”. “Nunca ningún goberno pechou unha lexislatura con menos ocupados que cando a empezou, sen embargo agora, despois de dúas lexislaturas, faltan case 100.000 empregos para volver a onde estabamos . Este é o balance real de Feijóo. Non se trata dun momento puntual senón estrutural” denunciou Villares en rolda de prensa.

O portavoz de En Marea sinalou que a mala situación en todo o Estado é especialmente delicada en Galicia que é a comunidade autónoma coa peor evolución. “É aquí onde máis emprego se destruíu na recesión e agora é onde menos medra dende que en 2013 cambiou o ciclo económico” explicou. Dende o segundo trimestre de 2009, cando empezou a gobernar Feijóo, ata agora, o emprego caeu o 9 por cento mentres que a medida do Estado foi do 3,4 por cento. O que significa que a destrución de emprego no noso país multiplica por tres veces a media de España.

Pero non só temos menos emprego senón que ademais o que hai é de peor calidade cun incremento da precariedade laboral que non deixa de medrar ata converterse nunha característica estrutural do noso modelo de relacións laborais. Así, o 95 por cento do emprego asalariado xerado dende o final de 2013 está ocupado por persoas con contratos temporais, e só o 5 por cento teñen un contrato indefinido.

A deputada de En Marea, Paula Vázquez Verao, ofreceu datos concretos que amosan esta realidade como que o 31 por cento dos traballadores cobran un salario inferior ao salario mínimo interprofesional e a metade non chega a mileurista. Por tramos de idade, as mulleres e a xente moza é a que sae peor parada xa que son os que sofren o aumento do paro. Outros datos como que o 50 por cento das persoas paradas non recibe ningún tipo de prestación ou que pese a ter a maior destrución de emprego, Galicia encabeza os falecementos por accidente laboral reflicten a realidade material do noso país.

O portavoz de En Marea, advertiu de que a saída da recesión estase facendo sobre o traballo precario, como demostra a evolución disparada e disparatada da taxa de temporalidade. En 2013 era do 22,5 por cento e agora xa chegou ata ao 26,7 por cento, un incremento de catro puntos en apenas tres anos. A reforma laboral do 2012 nos condena a elixir entre o paro e o emprego precario como demostran tamén os datos Instituto Galego de Estatística (IGE), Galicia é Polonia encabezan a temporalidade na Unión Europea. Cos datos reais, Luís Villares preguntou se este é o modelo de recuperación do que está tan satisfeita a Xunta de Galicia, un modelo laboral precario, de baixos salarios, en actividades de baixo valor engadido.

Dende o 2013 increméntase a ocupación na hostalería, no comercio, na limpeza e vixilancia, nas ETTs e diminúe no sector primario, no sector financeiro, nas telecomunicacións e na industria do automóbil. “Esta é a especialización produtiva que quere a Xunta de Galicia para o noso país?” preguntou Villares. A evolución do emprego por sectores engade gravidade e preocupación á dinámica económica e laboral do noso país.

Galicia é a comunidade autónoma que máis emprego industrial perdeu dende o ano 2009, en cifras relativas e case tamén en valores absolutos. Nestes anos perdéronse o 17 por cento dos postos de traballo na industria, case o dobre que a media do Estado que foi do 9 por cento. Os 35.000 empregos industriais perdidos cuantifican a preocupante desindustrialización que estamos sufrindo, e que se sintetiza nun dato: en 2008 a industria aportaba o 18 por cento do emprego total e agora está por baixo do 16 por cento.

O mesmo sucede no sector primario, que segue a sufrir unha sangría permanente que o vai reducindo cada vez máis. Dende o ano 2009 en Galicia perdéronse 20.000 ocupados na agricultura, gandería, forestal e pesca, a cifra máis alta de todas as Comunidades Autónomas do Estado. Unha perda do 20 por cento do emprego de 2009 que xa viña retrocedendo, un dato que contrasta radicalmente co incremento do 3 por cento nos ocupados nestas actividades no conxunto de Estado. “O desemprego é o principal problema económico, social e persoal que temos en Galicia e o balance dos gobernos de Feijóo para o combater amosan un absoluto fracaso” remarcou o portavoz de En Marea. “É certo que a taxa de paro en Galicia está por baixo da media do Estado, pero iso é un mérito que vén do pasado e que este Goberno o esta dilapidando: se en 2009 era 6 puntos inferior á media agora é de tan só 2 puntos” denunciou.

En síntese, Galicia e a comunidade autónoma onde máis emprego se destrúe de todo o Estado, a segunda na que máis medrou o desemprego, a terceira na que máis caeu a poboación activa, a quinta cos salarios máis baixos, ao tempo que temos unha taxa de precariedade superior a media do estado e un nivel de protección as persoas desempregadas por baixo da media.

De feito, o portavoz de En Marea referiuse ao grao de execución dos programas de emprego por parte da Xunta de Galicia onde sorprende que se deixarán sen executar máis de 54 millóns de euros en dous programas, un para a mellora do fomento do emprego e outro en formación de desempregados. “Estamos ante unha política de desemprego, na que os cartos públicos non se gastan en mellorar a situación laboral” afirmou Villares.

“O PP é o partido da desesperanza laboral. Deixa no noso país unha grande fábrica de desemprego, de parados e emigrantes e traballadores precarios. O PP atópase cómodo coa inseguridade e falla de expectativas laborais como demostra a falla de intereses na execución dos cartos orzamentados en materia de emprego” declarou o portavoz de En Marea.

Fronte a incapacidade demostrada polo Goberno da Xunta de Galicia, En Marea levará ao vindeiro pleno e presentará ao longo desta semana a súa alternativa en materia de emprego para o noso país baseado na creación de expectativas que so pode vir acompañada da creación emprego con dereitos como salientou o portavoz de En Marea na rolda de prensa.





