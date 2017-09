O luns comeza a montaxe da cuberta da grada de Río no estadio de Balaídos O alcalde dá conta da evolución das obras no Estadio Municipal onde xa está o guindastre de grande tonelaxe que dende o luns comezará a instalar a estrutura da nova cuberta. Respecto da iluminación, no próximo partido de Liga, Balaídos contará con 80 focos en Río e un total de 310 no conxunto do estadio, unha cifra similar ao de finais da pasada tempada.