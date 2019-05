M.U.F.F. recibe a 10.000 persoas na súa cuarta edición

Por cuarto ano consecutivo, M.U.F.F. —antes Mercado de Sabores—, converteu Vigo durante catro días na capital gastronómica de Galicia. Foron 12 os establecementos que levaron as súas propostas ata o Auditorio Mar De Vigo e 10.000 persoas as que se achegaron a gozar dun evento que uniu cervexa, gastronomía e música.

Durante os seus catro días de duración, algúns dos mellores cociñeiros galegos de restaurantes con Estrela Michelin, levaron a cabo showcookings co obxectivo de ofrecer experiencias con sabor e mestría cervexeira. Así, Lucía Freitas da Tafona, Luís Veira de Árbore dá Veira, e Rafa Centeo de Maruja Limón mostraron as mellores técnicas culinarias en M.U.F.F.

Así mesmo, todos os días, os asistentes puideron presenciar e participar en exhibicións de tiraje de cervexa, asistir aos talleres gratuítos de customización de bolsas, camisetas e táboas de skate, bodypaint, upcycling ou fotografía gastronómica. Nesta zona, non faltaron as catas de cervexa, en varios pases diarios. Como novidade, o público gozou dun espazo experiencial no que puido degustar unha ampla variedade da gama de cervexas da marca. Todo nun evento no que a cervexa, a gastronomía e a música uníronse para compartir experiencias innovadoras coas persoas.

Premios M.U.F.F. 2019