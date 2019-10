O Concello abre este venres o macroparque infantil de Jenaro de la Fuente Tal e como recordou Abel Caballero, desde as 18h deste venres será utilizable este novo espazo de 1.500 metros cadrados, ao carón do instituto do Calvario, tras un investimento de 440.000 euros. Está configurado en dúas alturas, cunha mega estrutura de aeronave espacial.