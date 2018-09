Mago de Oz, Barón Rojo e Obús, no II Festival de Rock Concello de Vigo O alcalde, Abel Caballero, e o xerente do IFEVI, Arsenio Prieto, presentaron este xoves o evento, que terá lugar no recinto feiral o 20 de outubro, con máis de seis horas de música. O Festival ten vocación de apoio ás formacións de Vigo, polo que o cartel se completa coas actuacións de Motores e Iron Hunter.