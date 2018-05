Mahou busca ao mellor estudante de hostalería de Vigo

Seis estudantes do último curso da escola de Hostalería Cidade de Vigo competiron este martes 29 de maio na primeira fase do concurso para facerse co premio ao mellor estudante de hostalería convocado por Mahou.

Un comité técnico, formado pola blogger gastronómica Carmen Albo, Francisco Rodríguez, xerente de Progreso 41 Urban Market, e Beltrán Vázquez, embaixador de marca da cervexeira, foi o encargado de valorar as precipitacións realizadas polos aspirantes a mellor hostaleiro, consistentes nun primeiro prato, maridado cun produto do portfolio de cervexas da firma, e unha sobremesa. Finalmente, José Troncoso, María Lucía Maltarolo e Emilio Gestoso foron os tres clasificados para a final, que terá lugar o martes 5 de xuño ás 12:00 horas no espazo que a cervexeira ten no Progreso 41 Urban Market.

Os tres concursantes aspiran a facerse co primeiro premio, consistente na cesión gratuíta e durante un ano dun dos locais de hostalería de Progreso 41, como axuda para iniciar o seu propio negocio. O gañador, será dotado, ademais, cunha bolsa de emprendemento coa que poderá facer fronte aos gastos de acondicionamento do espazo como, por exemplo, a compra de mobiliario e electrodomésticos.

O segundo e o terceiro premio consisten, respectivamente, nun convenio de prácticas profesionais dunha duración de tres meses no restaurante Maruja Limón, tutelado polo chef Rafa Centeo, e unha cea para dúas persoas nun restaurante Mahou con Estrela Michelín de Galicia. “Con este concurso queremos axudar á xente nova que se está formando no sector da hostalería para atopar unha saída profesional a través do impulso do emprendemento e da formación profesional”, sinala Jesús Sáez, Field Márketing Galicia de Mahou San Miguel.