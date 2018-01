Máis de 400 alumnos de secundaria participan na primeira edición do Programa Proxecta: Apuntámonos a non beber!!!!

Connect on Linked in

A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade ven de por en marcha o Programa Proxecta: Apuntámonos a non beber!!! destinado a estudantes de 1º da ESO dos centros públicos educativos galegos. Nesta primeira edición do Programa Proxecta: Apuntámonos a non beber!!! participan 454 alumnos de oito centros de Boiro, Negreira, Cedeira e Melide, na provincia da Coruña; Monforte, Sarria e Folgoso do Courel, na de Lugo; e Viana do Bolo en Ourense.

O programa levarase a cabo durante os dous trimestres restantes do presente curso escolar e consta de tres fases. Na primeira fase haberá unha formación inicial na que se tratarán temas relativos á prevención, o que é a dependencia e mitos sobre o consumo de alcohol entre outros aspectos. A segunda fase é a de investigación e nela se traballará sobre diferentes anuncios publicitarios de bebidas alcohólicas ou promoción das mesmas para analizalos de forma crítica e coñecer as estratexias que emprega a industria para captar aos consumidores. Na terceira é última fase, o alumnado participará nun concurso podendo optar entre realizar unha campaña de contrapublicidade dalgún produto alcohólico publicitado elixido por eles mesmos ou ben facendo a análise crítica dunha campaña publicitaria dalgún produto xa comercializado. Haberá premios para a mellor campaña e a mellor análise de entre todos os traballos realizados nos diferentes centros educativos.

Os obxectivos específicos do programa son atrasar a idade de inicio do consumo de alcohol na adolescencia, potenciar as habilidades para saber dicir que non ante as presións grupais, reforzar as accións preventivas sobre o alcohol realizadas previamente na aula e potenciar o traballo en grupo na realización das actividades para favorecer a introdución das mensaxes de hábitos de vida saudables. Ademais búscase que os rapaces coñezan os mitos sobre o consumo de alcohol, que non normalicen a conduta de consumir alcohol e que coñezan a relación existente entre o consumo de alcohol, a saúde e os riscos de exclusión social.

A través do Programa Proxecta: Apuntámonos a non beber!!!!, a Consellería de Sanidade tamén quere chegar a toda a sociedade, mediante a concienciación de xeito decidido ás familias sobre á súa responsabilidade na educación libre de alcohol dos seus fillos como mínimo ata os 18 anos (idade legal), aínda que a evidencia científica insiste que o proceso madurativo do cerebro non remata ata os 21 nas mozas e os 23 nos mozos, tendo consecuencias moi negativas o consumo dunha substancia psicoactiva como é o alcohol antes de estas idades; e a procura de servizos a comunidade para paliar os delitos de consumo de alcohol nos menores. Tamén se busca promover a conciencia crítica respecto a publicidade producida arredor do alcohol e fomentar unha cultura de lecer libre de alcohol.