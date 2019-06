Máis de 1.000 consumidores sumáronse xa á plataforma de #AfectadosDell creada por FACUA

Aínda que Dell asegura que ofertou os equipos a prezos tan baixos como consecuencia dun erro, FACUA considera que está obrigada a entregalos. E é que as compras non só se tramitaron de maneira automática desde a web da compañía, senón que pasadas varias horas esta enviou unha mensaxe de correo electrónico a cada usuario no que lle comunicaba a “confirmación do pedido”, as características técnicas do produto adquirido, as cláusulas do contrato de compravenda formalizado e a data de entrega.