Máis de 1.000 persoas participan durante este fin de semana nas excursións do programa “EN RUTA COA DEPO”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

O programa “En Ruta coa Depo” organiza esta fin de semana 15 novas excursións nas que participan 1.040 persoas de 8 concellos da provincia. Estas excursións permitirán ás persoas participantes coñecer novos lugares da provincia de Pontevedra.

Máis polo miúdo, 108 persoas da Asociación de Xubilados e Pensionistas A Avoa, visitarán o Cambados, Cidade Europea do Viño: Museo Etnográfico e do Viño, ruínas de Santa Mariña Dozo, conxunto histórico de Cambados, adega do pazo de Fefiñáns (con degustación) e Museo Muiño de Mareas da Seca.

Pola súa banda, 54 persoas pertencentes á Unión Democrática de Pensionistas UDP, coñecerán o conxunto histórico de Salvaterra de Miño e parque da Canuda; Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea (Arabo) e pesqueiras do Miño, en Arbo.

Tamén, 324 persoas da Asociación 3ª Edad Quiñones de León, da Asociación San Salvador, da Asociación Mulleres Rurais Sementerira e de Acrofam, farán a ruta por Arousa: Illa da Toxa, paseo en barco pola ría de Arousa (con degustación). O Grove, Museo da Salga e paseo pola zona, e xacemento da Lanzada.

Por outra banda, 54 persoas pertencentes á Asociación de Mulleres Rurais de Toiriz poderán visitar San Simón: illa de San Simón, Museo Meirande, Redondela, castelo de Soutomaior e Ponte Sampaio.

No caso da Asociación de Mulleres Rurais A Purisima, 54 persoas coñecerán a Illa de Ons e a localidade mariñeira de Portonovo.

Pola súa banda, 216 persoas da Asociación de Mulleres Rurais A Candaleria, da Asociación de Mulleres Os Muíños de Curantes, da Asociación de Mulleres Rurais de Valeixe e da Asociación Cultural Casa Cultura de Arcos, visitarán as Illas Cíes e o barrio mariñeiro do Berbés.

Outras 122 persoas da Asociación Comarcal de Educación Especial Santísimo Cristo del Amor e de Alento, visitarán Pontevedra: conxunto histórico, Museo de Pontevedra e illa do Covo.

E xa por último, 108 persoas da Asociación Juan XXIII, farán a súa ruta por Lalín: Centro Castrodeza, Museo Municipal Ramón María Aller, pazo de Liñares, Museo Galego da Marioneta e Casa do Patrón.

“En Ruta coa Depo” ten por obxectivo mellorar a participación, a convivencia e a cohesión social dos distintos colectivos sociais da provincia , promovendo a igualdade de oportunidades para os colectivos con diversidade funcional, que antes non podían participar, así como ofrecer alternativas de ocio e tempo de lecer á poboación xuvenil da nosa provincia e promocionar rutas destinadas ás entidades de nais e pais que fomenten a convivencia e o intercambio de experiencias nas que participen activamente os nenos e nenas. O contido do programa consiste en pasar un día de convivencia pola provincia, mediante acompañamento dun guía que conte coa habilitación de guía de turismo especializado de Galicia e inclúe xantar e trasporte.

No 2017 participaron na iniciativa “En Ruta coa Depo” 17.501 persoas pertencentes a 410 entidades da provincia. Para este 2018 foron adxudicadas en total 19.814 prazas, 2.313 máis que o ano anterior.