Máis de 1.400 estudantes “enlazan” Vigo contra a violencia de xénero no Auditorio

Baixo o lema “Micromachismos: pasamos á acción”, alumnos de 38 centros de Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional participaron esta mañá no Enlaza Vigo contra a violencia de xénero, un acto organizado no Auditorio Mar de Vigo no que os participantes iluminaron un gran telón con luces violetas. Na posterior rolda de prensa, o alcalde reforzou a mensaxe da importancia de seguir sensibilizando aos máis novos sobre a igualdade e sobre a loita contra as violencias machistas.

En 2013, o “Enlaza Vigo” do Concello, recibiu o Premio de “Boas prácticas contra a violencia de xénero” outorgado pola Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero e a Federación Española de Municipios e Provincias.

Máis de 1.400 estudantes participaron las distintas actividades que se desenvolveron no Auditorio Mar de Vigo ao longo da mañá. Entre outros, amosáronse experiencias escolares que se están a levar a cabo en seis centros de Secundaria da cidade (IES Ricardo Mella, Politécnico, Alexandre Bóveda, Castelao, Audiovisual de Vigo e IES de Teis); actividades informativas e participativas nas que o alumnado coñeceu campañas de prevención así como exposicións de traballos e vídeos escolares realizados nas anteriores edicións de Enlaza Vigo. Estas actividades complementarias permanecerán dispoñibles esta tarde, entre as 16,30 e as 19,30 h, no Auditorio Mar de Vigo.