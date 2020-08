Máis de 107.000 viaxeiros rexistraron os seus datos de contacto nos primeiros días de vigor da norma

Un total de 107.412 persoas inscribiron os seus datos de contacto no rexistro de viaxeiros que puxo en marcha a Conseller√≠a de Sanidade o pasado d√≠a 29 de xullo. Delas 62.446, o 58,1% do total, proceden das distintas comunidades aut√≥nomas con comunicaci√≥n obrigatoria, concretamente 29.783 do Pa√≠s Vasco, 24.150 de Catalu√Īa, 3.674 de Arag√≥n, 3.011 de Navarra e 1.828 da Rioxa.

As√≠ mesmo rexistr√°ronse 449 viaxeiros que chegaron dos pa√≠ses cun risco epidemio-l√≥xico m√°is elevado. Concretamente 121 dende Estados Unidos, 75 de Luxemburgo, 75 de M√©xico, 46 de Brasil, 42 da Rep√ļblica Dominicana, 33 de Roman√≠a, 22 de Chile, 16 de Ecuador, 11 de Per√ļ e 8 de Colombia.

O resto dos casos corresponden a viaxeiros doutros pa√≠ses con risco epidemiol√≥xico menos elevado que os anteriormente citados ou a viaxeiros que se rexistraron voluntariamente, xa que prove√Īen de comunidades aut√≥nomas e pa√≠ses que non son de declaraci√≥n obrigatoria.

A Conseller√≠a de Sanidade lembra que todos os viaxeiros que cheguen a Galicia, tras permanecer dentro do per√≠odo de 14 d√≠as anteriores √° s√ļa chegada en territorios que pos√ļan unha incidencia epidemiol√≥xica 3‚Äô5 veces superior √° de Galicia, deber√°n comunicar os seus datos de contacto √°s autoridades sanitarias. Esta norma √© de obrigado cumprimento, independentemente de que os viaxeiros residan na nosa comunidade ou non.

As persoas que visiten Galicia, te√Īen vintecatro horas desde a s√ļa chegada para comunicar os seus datos de contacto, un tr√°mite que ter√°n que realizar cada un dos viaxeiros. A lista dos territorios cuxa incidencia epidemiol√≥xica requira desta obriga, pode consultarse na web do Sergas e ser√° actualizada quincenalmente.

Como facilitar os datos de contacto

Para proporcionar esta informaci√≥n, p√≥dese cubrir o formulario que esta dispo√Īible na web https://coronavirus.sergas.gal/¬†ou subministrar os datos chamando ao tel√©fono 881 00 20 21. A opci√≥n m√°is sinxela √© facer esta inscripci√≥n online. Os residentes en Galicia deber√°n deixar sen cubrir no formulario a data de sa√≠da de Galicia.

A opci√≥n da chamada telef√≥nica est√° prevista para as persoas que non te√Īan acceso a internet, a√≠nda as√≠ reforz√°ronse os servizos e de atenci√≥n telef√≥nica e incorpor√°ronse m√°is li√Īas.

A todos os viaxeiros facil√≠taselles un contacto por se tivesen alg√ļn tipo de sintomatolo-x√≠a, ben a trav√©s do seu m√©dico de cabeceira se son residentes con tarxeta sanitaria en Galicia, ou a trav√©s do n√ļmero de tel√©fono anteriormente citado para aqueles que non dispo√Īan dela. Tam√©n se lles proporciona informaci√≥n e recomendaci√≥ns sanitarias e poder√°n adoptarse as medidas de seguimento, reco√Īecemento e control que se conside-ren necesarias. As√≠, por exemplo, no caso de persoas que ve√Īan de territorios cun risco m√°is alto, independentemente de que te√Īan sintomatolox√≠a ou non, poder√≠a promoverse a realizaci√≥n dunha proba diagn√≥stica.

C√≥mpre destacar que a atenci√≥n que se considere necesaria polos profesionais do Servizo Galego de Sa√ļde, non ter√°n custo para as persoas que a precisen, inclu√≠ndo a reali-zaci√≥n de probas diagn√≥sticas ou, no seu caso, dos tratamentos indicados.

Os establecementos de aloxamento tur√≠stico est√°n obrigados a informar desta medida aos seus clientes; as√≠ como os responsables de axencias de viaxe, operadores tur√≠sti-cos, compa√Ī√≠as de transporte a√©reo ou mar√≠timo e outros axentes similares ao incio do proceso de venda dos billetes. As√≠ mesmo deben facelo √°s empresas que despracen aos seus traballadores por motivos laborais.