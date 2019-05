Máis de 150 expertos abordaron a conservación dos océanos no III Foro Internacional de Planificación Espacial Mariña celebrado en Vigo

O xefe do Departamento de Sustentabilidade do Porto de Vigo, Carlos Botana, interveu na mesa de expertos sobre como resolver conflitos, con outros sectores locais e doutros países, empregando o Blue Growth e a planificación marítima. No panel de expertos atopábanse representantes do Ministerio de Investigación e Desenvolvemento de Pesca e Acuicultura Alxer, do Ministerio de Economía de Italia, da ONG “think tank” involucrada co Goberno na defensa do medio ambiente e planificación espacial marítima de Nova Zelandia, e un representante Oceans Secretariat do Ministerio de Industria e Pesca de Noruega