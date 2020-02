Máis de 20.000 afeccionados participarán esta fin de semana na décima edición de Retro Galicia

O salón de vehículos clásicos Retro Galicia chega á súa décima edición esta fin de semana no Ifevi con numerosas novidades como unha homenaxe a Beny Fernández e a celebración do 110 aniversario deAlfa Romeo, os 50 anos do Seat 124 Sport e o 75 aniversario de Montesa.

O evento, que espera atraer a máis de 20.000 afeccionados, foi presentado esta mañá polo concelleiro de deportes Manel Fernández; Enrique Elvira, xerente de Eventos do Motor, organizadores do salón, e Arsenio Prieto, xerente do Ifevi.

Elvira asegurou que o salón conseguiu consolidarse “como un dos principais de España” e destacou as principais novidades do programa como a homenaxe aos ex pilotos de rallyBeny Fernández eLalaoReverter, o sábado 15 ás 17.30 horas, considerados pioneiros da competición galega desta modalidade. A homenaxe coincide coa celebración doXIV Rally de Primavera, que estará en marcha desde as 11 da mañá no aparcamento interior e rematará a media tarde coa entrega de premios.

O sábado terá lugar tamén a Concentración de Superdeportivos, con exhibición dos coches no aparcamento ata as 13.00 horas.

Ademais, o certame exhibirá unha importante colección de Alfa Romeo coa que conmemorará os 110 anos do fabricante italiano.

Outra caseta bautizada “Con ADN de Vigo” reunirá modelos fabricados na factoría local de PSA ao longo da súa historia. Esta comitiva sairá desde Zona Franca en Bouzas, a quen agradeceu o seu apoio, e chegará sobre as 13.00 horas á feira.

Os propietarios de coches ou motos clásicas (con máis de 30 anos de antigüidade) poderán entrar ao aparcamento interior reservado e aparcar xunto á exposición. Ademais, terán descontos na entrada (5 euros en lugar dos 8 para visitantes xerais).