Máis de 200 especialistas de cinco países cítanse na 27 edición das Xornadas Internacionais de Coloproctoloxía que organiza Cirurxía Xeral e Dixestivo do Hospital Álvaro Cunqueiro

A cirurxía colorrectal apúntase á innovación tecnolóxica. E así se plasmará nos distintos relatorios da 27 edición das Xornadas Internacionais de Coloproctoloxía “Enrique Casal”, que organiza o servizo de Cirurxía Xeral e Dixestivo do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) e máis concretamente a Unidade de Coloproctoloxía, desde mañá e ata o venres.

A innovación tecnolóxica aplicada á cirurxía, o cancro colorrectal e o tratamento de chan pélvico serán algúns dos grandes bloques de debate que se levarán a cabo nas xornadas, nas que haberá ata 40 relatorios.

Ás sesións de traballo, que se celebrarán no Parador de Baiona, asistirán máis de 200 cirurxiáns, a maioría españois, aínda que tamén confirmaron a súa presenza dous especialistas do Reino Unido, un que traballa en Estados Unidos, e facultativos italianos e portugueses.

Entre os asistentes destaca a figura do cirurxián Antonio de Lacy, xefe do servizo de Cirurxía Gastrointestinal do Hospital Clinic de Barcelona e profesor da Universidade de Barcelona. Está considerado un referente internacional na aplicación das novas tecnoloxías nas intervencións. É o fundador de AIS Channel, a maior plataforma global de docencia cirúrxica, que achega aos cirurxiáns de todo o mundo a líderes de opinión e as últimas tecnoloxías e técnicas cirúrxicas. É o pioneiro e líder na nova técnica de TaTME (abordaxe transanal do cancro de recto) e é o cirurxián con maior experiencia no mundo con esta técnica con máis de 400 casos. De Lacy participou no recente Mobile de Barcelona coa utilización da rede 5G nunha das súas operacións. Foi elixido embaixador internacional da Sociedade Americana de Cirurxía endoscópica en 2017 e como membro de honra do Colexio Americano de Cirurxiáns en 2019.

Nestes momentos no CHUVI realízanse ao redor de 350 cirurxías de cancro colorrectal ao ano. Un número que aumentou desde que comezou a campaña do Servizo Galego de Saúde (Sergas) para a detección precoz desta patoloxía.

Sesión especial de innovación

Como antesala das xornadas, o Hospital Álvaro Cunqueiro acollerá, maña pola mañá, unha sesión especial sobre innovación en cirurxía e en saúde. A proposta partiu da xefa do Servizo de Cirurxía Xeral e Dixestivo do CHUVI, Raquel Sánchez e do enfermeiro Felipe Iglesias.

Baixo o título “Intanxibles: 3 miradas cara á innovación” participarán tres relatores que destacan, en distintos campos, polo seu compromiso polas tecnoloxías aplicadas á saúde.

Un deles será o propio Antonio de Lacy. O segundo, Rafael Grossmann, tamén recoñecido polas súas constantes innovacións en cirurxía e pola utilización da plataforma Google Glass nas súas operacións cirúrxicas e que actualmente traballa como cirurxián de Urxencias en Maine. O terceiro relator desta sesión será Rodrigo Gómez, que foi coordinador da plataforma de innovación do Sergas e que na actualidade dirixe o proxecto de consultoría de innovación en saúde Petri.

O obxectivo desta sesión monográfica é achegar puntos de vista diferentes sobre a adopción da innovación como cultura para os procedementos sanitarios.