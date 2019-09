Máis de 50 organizacións sociais e ambientais piden aos dirixentes da UE que protexan os océanos como acción climática

Esta mañá, dirixentes da UE e presidentes dalgúns dos seus Estados membros, entre eles Pedro Sánchez, recibiron unha carta asinada por máis de 45 organizacións sociais e ambientais europeas. A carta di: “O océano desempeña un papel fundamental na saúde humana e na saúde do planeta. Protéxenos contra os peores impactos da degradación do clima, xera o osíxeno que respiramos e proporciona sustento e medios de subsistencia a persoas de todo o mundo (…)

A crise climática non se limita á terra. Hai moito que pode e debe facerse para protexer o océano, o hábitat máis grande da Terra, para que poida seguir protexéndonos. Necesitamos urxentemente aumentar as posibilidades de supervivencia do océano fronte á degradación do clima eliminando os factores de tensións que están ao noso alcance”.

A carta instou así aos líderes da UE a:

· Acabar coa sobrepesca e a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada. Todas as institucións da UE e os Estados membros deben aplicar e facer cumprir plenamente a Política Pesqueira Común, en particular o prazo para acabar coa sobrepesca de aquí a 2020. · Poñer en marcha un sólido Tratado de Alta Mar para finais de 2020. · Protexer polo menos o 30 % do océano a través de áreas implementadas, altamente protexidas e totalmente protexidas para finais de 2030, e o 70 % restante do océano xestionado de forma sustentable. · Protexer as profundidades oceánicas, mediante unha moratoria cautelar na minería dos fondos mariños.

O informe especial do IPCC transmite o que a investigación mariña e as organizacións sociais e ambientais estiveron dicindo durante anos: que o océano se está desmoronando baixo unha avalancha de factores estresantes innecesarios, desde a sobrepesca ata a contaminación, agravados pola degradación do clima.

Acabar coa sobrepesca e protexer as áreas mariñas son accións climáticas esenciais que protexerán os hábitats e a biodiversidade, reabastecerán as pesqueiras e as redes alimentarias mariñas, mellorarán o ciclo e o secuestro de carbono, e desenvolverán a resiliencia dos océanos para resistir o perigoso cambio climático, tal e como mostran recentes informes. A adopción destas medidas é unha oportunidade para que os líderes da UE demostren o seu compromiso coa restauración da maior fonte de vida do planeta, e é clave para lograr un novo acordo ecolóxico europeo que protexa a natureza e as comunidades.

Rebecca Hubbard, directora de programa de Our Fish, declarou que “o océano non pode soportar infinitamente a nosa forma de vida actual se seguimos acumulando presión mentres esiximos que produza o osíxeno que respiramos, que nos alimente e que absorba o exceso de calor e de CO2. Incluso o gran océano ten límites e actualmente estamos a ir máis aló deles. Acabar coa sobrepesca aliviará unha das maiores presións sobre o océano, ao aumentar a súa capacidade de recuperación fronte á degradación do clima. A UE pode lograr un novo e máis forte Acordo Verde para os europeos se toma medidas inmediatas e decisivas para poñer fin á sobrepesca en resposta á emerxencia climática”.

Pola súa banda, Sian Owen, Coordinador da Coalición para a Conservación das Augas Profundas, afirmou que “as augas profundas, fogar da maior diversidade de especies e ecosistemas da Terra, desempeñan un papel fundamental na mitigación do cambio climático ao capturar e almacenar gran parte do CO₂ producido polas actividades humanas. Ao absorber a calor acumulada, o mar profundo frea o quecemento das augas superficiais e da terra. Con todo, este reino é altamente vulnerable ás perturbacións humanas. A explotación mineira das profundidades mariñas causará unha perda de biodiversidade permanente a escala humana e xerará plumas, luz, toxinas e ruído que poderían afectar á vida mariña moito máis alá das zonas de explotación. Chegou o momento de que a humanidade lle dea as costas ao modelo extractivo de crecemento económico e diga ‘non’ á minería na última fronteira”.