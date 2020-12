Máis de 5000 escolares asistirán esta semana con Afundación en directo desde el aula a la obra A Fraga do meu avó

14.12.2020. Máis de 5000 escolares de 44 colexios de distintas localidades galegas participarán esta semana nas propostas de artes escénicas programadas por Afundación para os centros educativos de toda Galicia. Tendo en conta a situación excepcional provocada pola pandemia da COVID-19, a Obra Social de ABANCA adaptou a súa programación para que os escolares poidan asistir aos espectáculos en directo desde a aula. Así mesmo, ademais de ver en streaming a representación que se estará realizando nese momento no escenario do Teatro Afundación, os escolares poderán participar nunha sesión posterior nun coloquio en liña, no que poderán formular as súas preguntas a través dun chat ao elenco da compañía. Todas as actividades chegan aos centros educativos a través dos directos de Afundación TV, previa inscrición aquí.

O obxectivo é ofrecer aos docentes un programa con contidos interesantes e adaptables aos diferentes escenarios que se poidan presentar durante este curso. A programación iníciase esta semana coa representación mañá martes, 15 de decembro ás 10.00 h da Fraga do meu avó, de Mamá Cabra, dirixida a Educación Infantil. Representarase sen público no Teatro Afundación de Vigo e os escolares rexistrados poderán seguila en directo por streaming desde os seus pupitres a través de Afundación TV.

Cunha formación musical de luxo, integrada por oito músicos e cunha sección de catro

ventos, preséntase o último traballo discográfico da que é hoxe a formación con maior proxección entre o público infantil. A música é así mesmo, neste espectáculo, unha canle para achegar ás nenas e nenos ao respecto pola natureza, o compromiso co medio ambiente e o coidado das especies autóctonas así como o valor da convivencia.

Tras a función os escolares poderán traballar na aula cunha guía didáctica e o vindeiro xoves 17, tamén ás 10 h, terán un encontro en liña coa integrante principal de Mamá Cabra, Gloria Mosquera, que é ademais profesora de Educación Infantil, para compartir con ela en directo a través das preguntas no chat as súas impresións sobre a representación, e aprender como a través do teatro e da música pódense achegar a todo tipo de coñecementos, como neste caso, a flora e fauna autóctonas de Galicia.

Co convencemento de que agora máis que nunca os nenos e nenas en idade escolar deben contar coa proximidade das artes, a cultura e a formación multidisciplinar como canle para o crecemento persoal e o desenvolvemento social, e, ao mesmo tempo, o corpo docente, con novas ferramentas e apoio para afrontar o cambio de paradigma no labor dá docencia derivado da crise sanitaria actual, o equipo da área Educativa de Afundación, a Obra Social de ABANCA, deseñou unha completa e innovadora programación de actividades educativas para el curso 2020-2021, á nova normalidade xa que incide especialmente na posibilidade de participar nas propostas sen necesidade de saír da aula. A oferta ten como obxectivo reforzar a formación que os estudantes reciben nas aulas, como unha ferramenta que complemente os programas curriculares dos centros escolares e fortaleza dimensións tan imprescindibles como a cultural, social e ética.