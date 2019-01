Máis de 80 expositores participarán na IV Mostra da Camelia Cidade de Tui que se celebra esta fin de semana

Connect on Linked in

Esta mañá presentouse na sala de reunións da casa do Concello de Tui a IV Mostra da Camelia Cidade de Tui, organizada por ATUCA, Amigos Tudenses da Camelia, coa colaboración do Concello de Tui, Deputación de Pontevedra e Sociedade Española da Camelia, que se vai celebrar esta fin de semana, sábado 19 e domingo 20 de xaneiro, na Sala de Exposicións Municipal na Área Panorámica.

O sábado de 9.00h a 12.00h mais de 80 expositores prepararán e colocarán as flores nos expositores. As 12.15 o Teatro Municipal, na Área Panorámica, acollerá o acto inaugural no que se fará entrega de agasallos ós expositores e a entrega de premios do II Concurso de Debuxo e Poesía “A camelia, flor na invernía galega”, no que participaron ós alumnos de 1º a 4º de Primaria dos colexios tudenses.

Na presentación desta mañá o alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, destacou o importante valor desta flor de inverno para o municipio, tanto a nivel turístico como económico, polo que é “unha oportunidade importante xa que cada vez se move máis persoas entorno a Camelia e pode ser un complemento interesante ó gran atractivo que ten Tui”. Pola súa parte, o Concelleiro de Cultura, Eduardo Freiría, agradecía a ATUCA a súa implicación nesta mostra e “por axudar a que Tui sexa escaparate da Camelia e converter o municipio nun referente”. Tamén a concelleira de Educación, Mila González, agradecía a ATUCA o seu labor, neste caso, por achegar os máis pequenos a Camelia a través do Concurso de Debuxo e Poesía.

A Mostra floral poderá visitarse o sábado de 16.30h a 21.00h e de 10.00h a 14.00h e de 17.30h a 18.30h do domingo na Sala de exposicións Municipal situada na Área Panorámica.

Paralelamente, a Sala Félix Rodriguez acollerá outras dúas actividades. Ás 17.45 do sábado terá lugar un obradoiro de Té para dar a coñecer o té galego, impartido por Carmen Salinero, presidenta da Sociedade Española da Camelia e bióloga na Estación Fitopatolóxica de Areeiro. O domingo, ás 17.30h haberá unha charla-coloquio sobre a vespa velutina e a preparación de trampas caseiras.