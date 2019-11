Mais dun cento de incidencias rexistradas durante esta noite no 112 Galicia a causa da meteoroloxía adversa

O 112 Galicia contabilizou mais dun cento de incidencias relacionadas co episodio de meteoroloxía adversa, que durante esta noite afectou á Comunidade, especialmente , ás provincias da Coruña e Lugo.

Así, entre as 00:00 e as 06:00 horas de esta mañá, case 150 incidencias foron as xestionadas no Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia. A maioría dos incidentes estiveron relacionados coa caída de árbores, pólas, pedras caídas nas estradas, contedores e outros obxectos como postes de alumeado, de telefonía, cables chispeando e tirados nas estradas, caída de uralitas, vaias, tellas, carteis publicitarios…, entre outros.

Por provincias, a mais afectada foi a da Coruña con 70 incidencias, seguida da de Lugo con 31, a de Pontevedra con 30 incidencias rexistradas e 6, a provincia de Ourense.

En canto aos concellos mais afectados, destacamos o de Fene (6), Brión (4), Ferrol (4) e os de Arzúa, Ordes e Ortigueira con (3) incidentes rexistrados cada un deles, na provincia da Coruña. Na de Lugo, sinalamos os concellos de Guitiriz, Lugo, Vilalba e Viveiro, con (3) incidentes cada un deles. Na provincia de Ourense, os concellos de Boborás (2) e o de Maceda e Melón con (1) cada un deles. E por último, na provincia de Pontevedra destacamos as (4) incidencias rexistradas en Ponteareas, (2) en Vigo, en Tui e Catoira respectivamente.

Malia que non houbo que lamentar danos persoais nas incidencias rexistradas destacamos as ocasionadas polas árbores caídas sobre dous turismos, un en Mourente (Pontevedra) e outro en Cabana de Bergantiños. No Corgo (Lugo) un particular solicitou axuda ao 112 Galicia por mor de que chocara contra unha árbore cando ía conducindo, afortunadamente, o condutor estaba ben, non precisaba asistencia sanitaria. En Vilasantar (Coruña), unha familia pedía axuda ao 112, indicaba que se dirixían a un centro hospitalario e sufriran un accidente por mor dunha árbore caída, ao seu paso pola DP-3205, en San Vicenzo de Curtis. Todos os ocupantes resultaran ilesos. En Pontedeume, os Bombeiros do Eume tiveron que asegurar o balcón dunha vivenda pola caída de cristais dunha fiestra á rúa, a causa do vento. Así mesmo, os membros do GES de Cervo procederon a retirar unha árbore que caera sobre a vía do tren sen que, en ningún momento, interrompese a circulación férrea.