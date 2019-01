Manel Fernández di que “xa ruxen os motores” coa nova edición do Galiexpo Motor Show, en febreiro Galiexpo Motor Show vaise celebrar do 1 ao 3 de febreiro no Instituto Feiral (Ifevi), segundo anunciou hoxe Manel Fernández, concelleiro de Deportes, que presentou o evento acompañado polo xerente do mesmo, Joaquín Portabales, e polo xerente do Ifevi, Arsenio Prieto.