Manifestación 10 de maio: Pediatra para todxs

Dende a preocupación existente, pola falta de medios e a precarización do sistema sanitario, en especial do servicio Pediátrico.

Na comarca de Pontevedra, xurde a inquietude da creación dunha plataforma en defensa destos dereitos, “Pediatras para Todxs”.

Implicadas as Anpas de Mondariz, Pontareas, Vigo, Nigrán, Gondomar, Moaña, Cangas entre outras. Así como outros colectivos como son as Asociacións Teta e Coliño, Rede Cría, A.V.V Novo Vigo entre outras asociacións veciñais.

O pasado Xoves día 11, entregouse no rexistro da Xunta en Vigo, o documento coas peticions da Plataforma Pediatras para Todxs, co apoio dos principais sindicatos, Omega, C.C.O.O, CIGA e UXT. En definitiva, todas as peticións co fin dunha mellor atención Pediatra-Paciente, polo que e imprescindible o aumento das plazas dos Pediatras,así como a mellora das condicións laborais dos profesionais. Melloras no servizo das urxencias pediátricas nos ambulatorios, e nos PAC’s. Así como un bo mantemento das instalacións, e actualización das mesmas, e dos equipos que a forman.

A seguinte acción da plataforma Pediatras será unha manifestación en Vigo, o venres 10 Maio ás 19h, dende a Farola de Urzáiz ata a Rúa García Barbón, 51 (of. Atención Primaria).