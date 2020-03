Manifestación en Vigo para defender a sanidade pública

A Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Vigo e a Plataforma SOS Sanidade Pública convocan unha manifestación para o vindeiro 17 de marzo (martes) en defensa da sanidade pública. A marcha partirá ás 20:00 do cruzamento da rúa de Urzáiz coa Dobrada.

As entidades que convocan a manifestación denuncian que a área sanitaria viguesa «segue padecendo as consecuencias dos experimentos privatizadores» do PP. Asemade, é a «máis discriminada» de Galicia porque debe dedicar «unha parte importante do seu orzamento» a financiar o custo das privatizacións.

Ao tempo, a atención primaria está «marxinada», malia as «continuas esixencias» dos traballadores e das traballadoras dos centros de saúde, que reivindican máis persoal de todas as categorías, maior investimento, a fin das trabas de acceso ás probas diagnósticas ou a mellora da accesibilidade ás especialidades hospitalarias.

Os centros de saúde seguen «sometidos» a unha dirección centrada no hospital, que só foi modificada de xeito nominal, e non permite que a atención primaria poida xestionar o seu orzamento e os seus recursos humanos.

Mentres, as consultas están «masificadas, superando con moito o límite dos trinta doentes diarios». Os puntos de atención continuada (PAC) padedcen unha presión asistencial « insoportable».

Tanto a Xunta de Persoal como SOS Sanidade denuncian que, nestas condicións, «non teremos nin profesionais da medicina de familia nin da pediatría que queiran traballar na nosa Área».