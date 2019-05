Manifestáronse en Vigo polo Huntington

Varias persoas manifestáronse na noite do 5 de maio nas glorietas da rúa Aragón en Vigo pola enfermidade Huntington. A Asociación Corea de Huntington Española sumouse a esta campaña internacional, contando co apoio das asociacións locais. Baixo o lema “ilumiános por hutington!” achegaronse as glorietas luminicas da cidade de Vigo na campaña ilumináronse de azul e púrpura para dar conciencia e visibilizar a Enfermidade de Huntington (EH) e a súa variante Xuvenil (EHJ)

A enfermidade de Huntington é unha enfermidade hereditaria que provoca o desgaste dalgunhas células nerviosas do cerebro. As persoas nacen co xene defectuoso pero os síntomas non aparecen ata despois dos 30 ou 40 anos. Os síntomas iniciais desta enfermidade poden incluír movementos descontrolados, torpeza e problemas de equilibrio. Máis adiante, pode impedir camiñar, falar e tragar. Algunhas persoas deixan de recoñecer aos seus familiares. Outros están concientes do que os rodea e poden expresar as súas emocións.