Manifesto lido durante o acto Aniversario de Concepción Arenal

Hoxe, 31 de xaneiro, aniversario do nacemento de Concepción Arenal, queremos lembrar a importancia da loita polo benestar da poboación reclusa nas prisións, e polo tanto dúas reivindicacións nas que seguimos traballando e que pasamos a lembrarvos:

Por unha banda, insistimos en dirixirnos ao ministro do Interior, para pedirlle inicie as obras de ampliación do centro de Inserción social CIS de Vigo de institucións Penais da Avenida de Madrid. Lembramos que estaba prevista unha ampliación e unha reforma do Centro de Inserción Social (CIS), que xa estaba licitada desde o goberno de Zapatero, en 10,5 millóns de euros poñendo como data tope o 2014 para a súa execución. Manter paralizado este proxecto entorpece totalmente a consecución dun réxime de integración estable na que as condenas en réxime aberto ou semiaberto impúlsense como deben para a protección dos dereitos de reinserción dos internos e internas. Así mesmo ao paralizar estas obras descartáronse a posta en marcha de locais formativos, biblioteca, etc, ademais da obtención de 150 cuartos dobres e a suma de tres pavillóns máis. A reforma e ampliación é absolutamente necesaria e prioritaria, e prácticamente triplicaría a operatividade do centro, que o propio persoal recoñece como perigosamente precario. Desde as nosas organizacións, estando hoxe aquí presentes a RSP, Concepción Arenal, Os Ninguéns e outros compañeiros e compañeiras de diferentes entidades sociopolíticas, apostamos porque a protección dos dereitos dos internos e internas fágase de maneira totalmente pública e por tanto pedimos a colaboración do ministerio para poñer o proxecto en marcha canto antes.

Tamén reivindicamos a importancia de que os internos e internas poidan cumprir condena en localizacións próximas á súa contorna familiar e social.

Hai que poñer en valor o enorme avance que supoñería obter estas 300 prazas en réxime semiabierto.

Igualmente este mes inspirámonos na data 10 de xaneiro, data de nacemento de DAVID REBOREDO, exemplo na nosa cidade do tesón e da loita pola mellora da vida dos presos e presas, que reivindicou sen descanso un cambio que nós desexamos tamén: respecto ao artigo 368 do código penal, que sobrepenaliza o tráfico de substancias por parte dos toxicómanos, sen ter en conta que os mesmos poidan estar rehabilitados e que por tanto os seus actos considerados delitos contra a saúde pública fosen froito dunha situación de adicción previa. Consideramos que este artigo debe ser revisado contemplando todos os casos e por iso dirixirémonos de novo ao Ministro de Xustiza, e tamén a Xuíces para a Democracia.

Agradecer a David o seu traballo, a súa loita, e comprometernos todas a continuar reivindicando o que tanto defendeu, pois é de xustiza. Os presos e presas son os grandes esquecidos do sistema, e pensamos que é prioritario lembrar as súas necesidades e normalizalas como o que son: as nosas veciñas, irmás, parellas, pais, nais, compañeiras.

Por último lembrar o gran labor de Concepción Arenal, a chamada visitadora de cadeas, que aprendeu sobre tantas cuestións de maneira autodidacta e formouse tamén en dereito, asistindo a clase vestida de home, xa que por entón a educación superior estaba vetada á muller. Tivo un traballo intelectual e humano incansable, moi dirixido ao benestar feminino e a rexeitar os cánons que entón se lle impoñían polas súas raíces, resultou un icono contestatario, antirrepresivo e feminista, pero sobre todo un exemplo de traballo valente e decidido.

Terminamos polo tanto cunha frase súa: A dignidade é o respeto que unha persoa ténse a si mesma, e polo tanto quen a ten, non pode facer nada que o volte despreciable.