Mapas de peóns xerados a partir de nubes de puntos outórganlle a un investigador da UVigo o Premio Abertis 2019 sobre Seguridad Vial

A opci贸n de calcular rutas para viandantes que ofrecen aplicaci贸ns, como por exemplo Google Maps, xeran itinerarios que na pr谩ctica non son viables para o seu uso por parte dos pe贸ns, ao estar baseadas principalmente en mapas de estradas, o que se 聽traduce, en que a ruta proposta transcorre por unha v铆a, que pode non ter beirarr煤as aos lados ou cruzar por lugares que non son seguros. Non obstante, a partir do uso de nubes de puntos 茅 posible clasificar os elementos do solo urbano: beirarr煤as, escaleiras, ramplas, etc. e con esta informaci贸n crear un mapa para calcular rutas reais e seguras para os viandantes, transitando por beirarr煤as ou cruzando por pasos de pe贸ns. Ademais coa informaci贸n xeom茅trica da contorna, mesmo se pode comprobar se as zonas son accesibles e calcular rutas dependendo do perfil motriz das persoas, diferenciando traxectos para individuos con mobilidade reducida e os que non a te帽en.

Esta alternativa que permite, a partir de nubes de puntos, xerar mapas para calcular rutas reais e seguras para os viandantes, centra a tese de doutoramento聽Classification and modelling of urban environments from 聽point clouds for physical accessibili-ty diagnosis and pedestrian pathfinding, de Jes煤s Balado, investigador postdoc do grupo de investigaci贸n de Xeotecnolox铆as Aplicadas da Universidade de Vigo e ga帽a-dor do聽Premio Abertis 2019聽sobre Seguridad Vial, dotado con 7000 euros. 鈥淭odo reco帽ecemento 茅 moi ben recibido. Sempre e agradable ter bos comentarios do teu traballo, sobre todo por profesionais do mesmo 谩mbito e neste tipo de premios a nivel nacional, onde concorren outras teses de doutoramento con moi boa calida-de鈥, explica Balado, que reco帽ece, que cando lle chegou a notificaci贸n do premio foi unha alegr铆a, pero tam茅n unha sorpresa. 鈥淪inceramente, nin me lembraba que me presentara. Entre a mi帽a actual estad铆a de investigaci贸n e a pandemia, moitas cousas quedaron relegadas a un segundo plano鈥, explica o investigador.

A C谩tedra Abertis, promovida polo grupo internacional en xesti贸n de infraestruturas para a mobilidade e as comunicaci贸ns, a s煤a fundaci贸n, a Universidade Polit茅cnica de Catalunya e a Universidade Polit茅cnica de Madrid, creou no ano 2016 聽o Premio Abertis de Seguridad Vial , dirixido a reco帽ecer estudos e traballos de investigaci贸n in茅ditos realizados por alumnado universitario que contrib煤an a mellorar a seguri-dade viaria, a mobilidade sostible, responsable e segura. 鈥淐ando rematei a tese bus-quei alg煤n premio deste estilo para presentarme e este en concreto envioumo Mario Soil谩n, pero a verdade era un pouco reticente a presentar a tese na modalidade de seguridade viaria porque entend铆a que esa categor铆a era m谩is enfocada aos veh铆cu-los. Pero a mi帽a titora, Luc铆a D铆az Vilari帽o, insistiu de foi boa idea鈥, explica Jes煤s Ba-lado.

Un traballo centrado nas nubes de puntos

O investigador do grupo de Xeotecnolox铆as Aplicadas at贸pase actualmente, cunha bolsa posdoutoral da Xunta, realizando unha estad铆a internacional na Universidade T茅cnica de Delf, nos Pa铆ses Baixos, onde prosegue co seu traballo sobre as nubes de puntos. 鈥淎gora mesmo sigo investigando en nubes de puntos, non unha aplicaci贸n tan directa como a tese de doutoramento, sen贸n o uso das nubes como modelos e no estudo e correcci贸n das oclusi贸ns鈥, detalla Balado, que considera que afondando neste aspecto te贸rico poder谩n usarse as nubes de puntos para m谩is aplicaci贸ns no futuro.