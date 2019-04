Mar de Ons activa as reservas para viaxar a Ons durante esta semana santa

Xa están dispoñibles as reservas para viaxar á Illa de Ons durante esta semana Santa coa naviera Mar de Ons desde o sábado 13 ao domingo 21 de abril. Haberá saídas desde os portos de Bueu, Sanxenxo, Portonovo e Vigo.

O prezo da viaxe é de 14 euros (ida e volta) para os adultos e de 6 euros para os nenos con idades comprendidas entre os 4 e 12 anos de idade (ambos inclusive), desde os portos de Sanxenxo, Portonovo e Bueu, pero se as reservas realízanse por anticipado na web da naviera www.mardeons.com ou chamando ao 986 22 52 72 teñen un desconto de 2€ nos billetes de adulto, quedando en só 12€ e os nenos gratis ata 12 anos. Se a saída é desde

o porto de Vigo a tarifa para os adultos será de 16 euros, mantendo a promoción dos nenos para as reservas na web ou chamando ao teléfono da naviera.