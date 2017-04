En Marea acusa á Xunta de subvencionar a “organizacións amigas“ como Red Madre co único obxectivo de “facer adoutrinamento“ contra o aborto

297 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O grupo de En Marea instou á Xunta de Galicia a “deixar de subvencionar a asociación reaccionarias que van contra os dereitos das mulleres“ como é o caso de Red Madre. A deputada Paula Quinteiro iniciou a súa intervención aclarando que o apoio ás mulleres xestantes non é o obxecto de debate da iniciativa presentada polo seu grupo manifestando o total apoio de En Marea para que todas as mulleres que queiran levar adiante a súa xestación poidan facelo nas mellores condicións, “é máis, non nos conformamos coa situación actual, pensamos que é preciso que se mellore e que se dea unha atención de calidade e integral dende as administracións públicas“. A finalidade da iniciativa de En Marea é saber “por que o Goberno galego está a desmantelar servizos públicos, como os centros Quérote, para delegar tarefas en organizacións como Red Madre“.

Paula Quinteiro xustificou a petición do seu grupo acusando a esta organización de ofrecer “baixo o pretexto do asesoramento, adoutrinamento ideolóxico, de marcado carácter conservador“. “Non informan das opcións que temos, só pretenden convencer e impoñer a maternidade“ asegurou a deputada de En Marea.

Na web desta organización como denunciou Quinteiro “patoloxizan o exercicio do dereito a decidir, describindo o aborto coma unha traxedia traumatizante ante a que se cren no dereito a tutelarnos“.

A deputada de En Marea lamentou tamén a actuación do Goberno galego que asegura esconden o seu verdadeiro obxectivo e manteñen moitas contradicións entre o que din e o que fan, “porque mentres enuncian todas estas palabras de defensa das mulleres, están desmantelando a sanidade pública, desmantelan os centros Quérote, os COF, baixan salarios, non combaten a desigualdade salarial por razóns de xénero, non dan axudas para o alugueiro… teñen unha maneira un pouco estraña de defender as mulleres e defender a vida“.

“Se verdadeiramente quixeran defender as xestantes non recortarían servizos públicos e non houberan mandado a abortar a mulleres galegas a Madrid, porque iso, tamén ten moitos riscos para as mulleres. Pero para difundir estas cuestións non poñen tanto empeño“ afirmou Paula Quinteiro.

A deputada de En Marea referiuse as axudas que están a recibir esta organización que equivalen a practicamente o montante total de subvencións para accións de voluntariado a asociacións de Síndrome de Down, de axuda a persoas xordas e de afectadas polo Alzeimer en toda Galicia en 2017. “Utilizan a súa posición como goberno para financiar as súas organizacións amigas. O que foi presidente de Foro Español da Familia, e vicepresidente de Red Madre, Benigno Blanco, foi Secretario de Estado no Goberno de Aznar“ concluíu Paula Quinteiro.

O Conselleiro defende os centros educativos que segregan por sexo dicindo que o que fan é “diferenciar por xénero“

O grupo parlamentario de En Marea preguntou tamén na sesión plenaria de esta mañá pola nova orde pola que se rexera o financiamento dos concertos dos colexios privados de Galicia, ven de incluír a desaparición como obxecto preferente para os mesmos desenrolar o principio de coeducación en todas as etapas educativas. A coeducación esta recollida no plan de actuacións en igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020 como, educar dende a igualdade de valores, oportunidades e trato as persoas”, isto supón polo tanto supresión deste valores a hora de establecer os concertos educativos.

A aprobación desta nova orde, como destacou a deputada de En Marea, Luca Chao, fará que nos centros concertados de Galicia se convivan con normas contraditorias entre si, pero sobre, todo cun elemento que vai en contra de todos os avances realizados pola sociedade galega para mellorar na igualdade dende a educación, xa que esta, deixa de ser un elemento clave a hora de acceder os concertos educativos, unha demostración de que unha cousa é o que di o goberno e outra o que decreta.

Por todo isto, En Marea preguntou á Xunta de Galicia que tiña previsto facer ante a contradición evidente entre os novos criterios de financiamento do ensino concertado e o plan de educación en igualdade da Xunta. Unha pregunta que quedou sen resposta por parte do Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que limitouse a defender estes centros chegando a dicir que os centros educativos concertados non segregan por sexo, senón que “diferencia por xénero“.





EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial