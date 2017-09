En Marea apoia as mobilizacións da Rede galega en apoio ás persoas refuxiadas e esixe ao goberno que cumpra os compromisos de acollemento

Connect on Linked in

María Díaz e Miguel Fernández, integrantes da Rede galega en apoio ás persoas refuxiadas pediron, en compañía da deputada de En Marea, Luca Chao, que o goberno central cumpra os seus compromisos coas persoas refuxiadas e lembraron que a catro días de finalizar o prazo para acoller o cupo que corresponde a España, faltan máis de 15.000 persoas por ser acollidas.

Ao mesmo tempo, Luca Chao presentou unha batería de medidas de En Marea para contrarrestar a incapacidade dos goberno galego e central en cumprir os compromisos adquiridos sobre os refuxiados. A primeira das medidas é esixir da Xunta de Galicia a presentación dun informe sobre a situación de execución do plan de acollida no que figuren o número de solicitantes, o numero de beneficiarios, prazos de execución e os recursos dispostos polo goberno na aplicación deste plan. As cifras que se coñecen sobre o número de refuxiados en Galicia é de 88, un número que Chao cualificou como “as cifras da vergoña”.

O segundo punto que reclama En Marea é habilitar espazos para acoller as persoas refuxiadas. A proposta é elaborar un plan que active vivendas para refuxiadas. Segundo Luca Chao, “non é posible que o principal problema que están encontrando as asociacións que traballan con refuxiadas é non encontrar aloxamento, máis canto hai en Galicia tantas casas baleiras”.

En Marea pedirá á Xunta que pida a retirada do premio Princesa de Asturias á Unión Europea “ante a súa incapacidade para dar resposta ás necesidades das persoas refuxiadas”. Luca Chao considera “unha burla, un insulto á intelixencia da cidadanía que pretendar otougar este premio a institución cómplice da situación de desesperación na que viven tantos millóns de persoas”.

En Marea tamén pedira que se estude o asentamento de persoas refuxiadas en núcleos rurais despoboados de Galicia, unha iniciativa que se está estuando en outros países e que podería axudar a reverter a situación de crise demográfica que padece Galicia.

Finalmente, En Marea tamén esixirá ao goberno o cumprimento do compromiso xa adquirido por parte do goberno para atender ás refuxiadas, pero ademais para Luca Chao é imprescindible a creación de novas medidas para o asentamento de “todas as persoas que esperan ás portas de Europa, porque unha vez que comprobamos que o acordo de hai dous anos non serviu é necesario encontrar solucións inmediata”.

Para Miguel Fernández a situación dos refuxiados “é absolutamente indigna e a esta conclusión chegamos diferentes colectivos sociais”.

Tanto María Díaz como Miguel Fernández e Luca Chao animaron a participar nas concentracións en favor das refuxiadas que se celebran no Toural en Pontevedra. Fernández e Días fixeron unha valoración da situación das persoas refuxiadas que como pouco consideraron “dramática”. Fernández explicou que o acordo con Turquía provocou a “creación dun campo de concentración nese país e provocou outra situación máis perigosa: os refuxiados que queren chegar a Europa xa saben que non poden vir desde Turquía e polo tanto buscan outras vías como Libia que son itinerarios moito máis perigosos. A UE é responsable das mortes derivadas dese cambio de camiño”.