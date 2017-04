En Marea apoia a folga do 112 e cualifica de “vergoñenta” a actitude da Xunta ao negarse a recibir os traballadores afectados

299 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Logo de que a Xunta lle negase a visita ás sedes das centrais de emerxencias do 112 e do 061, a vicepresidenta da Mesa do Parlamento e voceira de Sanidade de En Marea, Eva Solla, trasladouse esta mañá ata a entrada das instalacións de San Marcos (Santiago) para reiterar o apoio de En Marea á folga convocada polo 112 a partir do vindeiro sábado, 15 de abril. “Apoiamos as súas mobilizacións porque estamos falando de servizos esenciais para a cidadanía que non se están prestando en condicións dignas, mentres a Xunta exerce un silencio absoluto e falta de diálogo a poucos días do traslado, que está. previsto para o día 18 deste mes”, sinalou Eva Solla.

“Estamos auqí pola actitude da Administración, que se nega a recibirnos, non porque nós desexaramos chegar a esta situación”, denunciou Isabel Moares, presidenta do comité de empresa do 112, que entede que “crearon un problema e teñen que darlle unha solución, polo que seguiremos con actos de mobilización a maiores da folga para lograr que a Xunta nos reciba”.

Pola súa banda o presidente da Xunta de persoal do 061, Mario Otero, expresou a súa solidariedade coa folga convocada polos compañeiros do 112 “que apoiamos completamente”, pois eles vivirán unha situación semellante no úlitmo trimestre deste ano, prazo para o que está programado un traslado “que agardamos que Administración se replantexe e non chegue a executar”. Otero tamén denunciou a obstaculización ao traballo “dos nosos representantes políticos” ao negar a entrada nas sedes aos parlamentarios de En Marea.

“Non é un problema menor, pois ao conflito laboral xerado ao ter que pagar os traballadores o propio traslado a 30km, súmase o malgasto de cartos públicos por crear unha nova sede cando xa hai outra que funciona e nun punto da xeografía, A Estrada, que non ten as comunicacións que ten Santiago”, alertou Eva Solla que engadiu que esta decisión afectará á atención que se lle dá tanto ás emerxencias xerais coma as de tipo sanitario no noso país”.

O persoal tamén advirte que a plataforma informática que precisan ter operativa antes de efectuar o traslado non funciona correctamente, pois “continúa dando continuos fallos”. Ante esta situación, En Marea insta á Xunta a sentarse a falar cos traballadores afectados e evitar unha folga das emerxencias que está nas súas mans parar a tempo.





