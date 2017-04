En Marea critica a “parálise dos orzamentos para Vigo, sen proxectos novos nin partidas que dinamicen a nosa economía”

257 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A deputada de En Marea, Alexandra Fernández, fixo hoxe unha primeira avaliación das partidas orzamentarias destinadas a Vigo que se caracterizan pola “parálise e a falla de proxectos novos destinados a dinamizar a economía de Vigo”.

A deputada de En Marea criticou as cativas partidas que recibe a prolongación do Eixo até a frontera portuguesa, con tan só 100.000 euros que “evidencia a falla de compromiso real do Executivo, do mesmo xeito que sucede co Ourense-Vigo”. Son partidas “simbólicas que non teñen proxeción futura”. Nesta liña, insitiu na necesidades de vertebrar Vigo coa súa área metropolitana e o importante que sería que Galiza contase cun tren de cercanías que xa “nin aparace nos Orzamentos como estudo”.

Fernández afirma que non se aposta pola innovación nin o I+D+I, aspeito que fica reflexado na “ausencia absoluta de consignacións orzamentarias para o Centro de Investigacións Mariñas vigués, que recibe para 2017 cero euros”.

Ademáis, subliñou o défice que padece Vigo en canto a dotacións culturais, destacando que é a única cidade das súas dimensións que carece de Biblioteca do Estado “Levamos anos agardando por esta Biblioteca, e aínda neste ano aparece unha dotación económica para adquirir os terreos para construila”. Reprochou a cativa partida duns 30.000 euros que destina o Goberno ao Museu Marco, “unha consignación a todos os efectos irrisoria para levar a cabo unha programación anual consistente”.

En Patrimonio salientou que a muralla do Castro que tivo unha dotación en anos anteriores de 500.000 euros, agora só se contemple unha consignación de 20.000 euros.

Alexandra Fernández aludiu á partida para a Edar de Vigo, “unha macro depuradora que recibe o que a todas luces será o orzamento final posto que é para rematala. Estaremos vixiantes porque deben contemplarse actuacións futuras encamiñadas a minimizar o impacto desta infraestrutura na contorna”.





