En Marea critica a redución do investimento en Galicia: “Uns orzamentos para indignarse. Maquillaxe e destrución do Estado do Benestar”

O grupo de En Marea no Congreso dos Deputados denuncia a baixada no investimento en Galicia que recollen os orzamentos do Estado.

Segundo as cifras oficiais, a inversión en Galicia dos Ministerios e as empresas públicas baixou un 32,9% respecto ao ano pasado, pasando de máis de 1.329 millóns a 891,7.

“Galicia vese afectada nestes orzamentos pola redución do gasto público, que supón un trato inxusto ao non proporcionar os recursos suficientes para o Estado do benestar”, denunciou o portavoz de En Marea no Congreso, Antón Gómez-Reino.

En todo caso, Gómez-Reino destaca que volvemos ver que, cos investimentos en Galicia, “temos un duplo engano”.

“Por un lado, as cifras de investimento non se executan, son partidas que van saltando de exercicio en exercicio, consignacións que xa están nos Orzamentos desde hai anos e ao non executarse volven a aparecer, pero é irreal”.

A segunda cuestión é que “o investimento en Galicia non é maior que noutros territorios”.

“Se descontamos o AVE, que xa debería estar rematado hai anos si se cumplisen as falsas promesas electorais do PP, para nada é superior a outras comunidades e moito menos se o comparamos con outras nacionalidades históricas”.

AVE

O AVE ocupa a maior parte da partida orzamentaria de investimentos destinada a Galicia, en concreto dos 891,7 millóns totais, destinanse a obras de AVE 469 millóns, o 52,6 % do total, unha cifra que aumenta ata o 97,9% das inversións na provincia de Ourense.

“En Marea defende que hai que rematar as obras proxectadas do AVE, pero tamén dicimos que este volume de investimento non está axudando ao desenvolvemento dos territorios, do emprego e do benestar da maioría”, asegurou o portavoz.

Gómez-Reino denunciou que estas obras, a quen están beneficiando “é as grandes construtoras, aos amigos do Goberno, e ata agora apenas está servindo para o desenvolvemento dos territorios”.

A 3º INVERSIÓN MÁIS BAIXA DA UE

Gómez-Reino tamén denunciou que a inversión pública será no 2017 a 3ª máis baixa da UE.

“En Marea quere facerlle caso a Europa, por iso queremos ter a Europa como referencia. O PP, pola contra, faille caso ao que mandan de Bruxelas, que só mandan austeridade. Nós queremos ter uns orzamentos como o dos países europeos, tanto en ingreso como en gasto”, asegurou o deputado.

O portavoz denuncia que o mapa destes orzamentos son: baixa inversión pública, ingresos irreais, fiscalidade non redistributiva e evasión fiscal.

“Vóltase a apostar polo mesmo modelo económico: nin inversión, nin innovación, nin sostibilidade. Un país no que nos vemos obrigados/as a escoller entre o contrato temporal e precario ou o paro”, denunciou.

O portavoz concluíu explicando que “as políticas económicas do PP e os orzamentos presentados para 2017 poderán servir para reducir o déficit, e incluso, de xeito coxuntural, para que aumente o PIB. Pero non serve nin para xerar emprego, nin para manter un estado de benestar, nin para consolidar un modelo económico sólido e sostible: son uns pésimos xestores, só gobernan para a minoría privilexiada do 1%”.





