Marea de Vigo alerta sobre unha vaga inminente de desafiuzamentos na cidade e insta a Xunta de Galicia e Concello de Vigo a actuar como escudos sociais para a cidadanía máis vulnerable Oriana Méndez: “A Xunta de Galicia debe activar urxentemente o programa Reconduce, mais con recursos. Os recursos que lle foron transferidos polo Goberno do estado dentro do Plan Estatal de Vivenda e con anterioridade con cargo ao fondo de continxencia. Recursos que a día de hoxe aínda non sabemos no que foron gastados”.