Marea de Vigo ante a situación do Estadio de Balaídos

Connect on Linked in

Xosé Lois Jácome ofreceu no día de hoxe unha valoración sobre os últimos acontecementos arredor da situación do estadio de Balaídos, agudizados a través da rolda de prensa que no día de onte ofrecía Carlos Mouriño, Presidente do club. “Marea de Vigo sempre valorou que a través do Convenio entre o Celta e o Concello existían posibilidades de recuperar parte do investimento público, mais o que se está vendo agora é unha absoluta ausencia de diálogo entre as partes. Esta falta de diálogo trae como consecuencias as deficiencias que o club vén de denunciar, como é a cuestión da iluminación. Isto é un problema para o club pero estamos vendo que tamén é un problema para que se chegue a substanciar ese convenio, convenio que xa non sabemos se vai ser a 50 anos ou xa a moitos menos” explicaba o concelleiro.

Do mesmo xeito, lembrou que a Marea de Vigo “sempre foi moi crítica cos investimentos públicos en Balaídos, tanto os investimentos do Concello como os da Deputación. Estes últimos – subliñou – sempre son decididos desde o propio Goberno local. Para a Marea de Vigo, é necesario un cambio de actitude de ambas partes, do alcalde do PSOE e da directiva do RC Celta. Queremos lembrar que sobre o que se está a falar é unha instalación pública municipal que é de todas e todos os vigueses”.

Sobre o proxecto do Celta con respecto á construción dunha nova instalación deportiva en Mos, Xosé Lois Jácome matizou que “o proxecto está moi no aire ao non ter aceptación por parte da Comunidade de Montes de Tameiga; en todo caso, este grupo municipal está en contra, lembremos que leva asociado un centro comercial e está a escasos metros do antigo proxecto de Porto Cabral, proxecto sobre o que estivemos e seguimos estando en contra. Os motivos polo tanto son os mesmos”.