Marea de Vigo considera que a nova proposta do Ministerio de Facenda aos municipios segue a ser insuficiente

O aprazamento a hoxe da xunta de goberno extraordinaria da FEMP para presentar o Acordo entre o goberno e a FEMP para que os concellos poidan financiar recursos como mobilidade sostible, axenda urbana, pol√≠ticas de coidados e apoio √° cultura con cargo aos remanentes e superavit permitiu que se movera a posici√≥n do Ministerio de Facenda, mais a proposta actual ‚Äúa√≠nda est√° lonxe de ser aceptable e os avances na xuntanza de hoxe son a√≠nda escasos‚ÄĚ resaltou Rub√©n P√©rez.

Marea de Vigo considera que a decisi√≥n de aprazar a pasada Xunta de Goberno para continuar negociando o acordo co Goberno tivo como resultado a incorporaci√≥n de importantes avances ‚Äúque valoramos positivamente ‚Äď afirmou Rub√©n P√©rez ‚Äď mais √© obvio que hab√≠a marxe para mellorar o acordo xa hai semanas e continuar avanzando con medidas concretas que permitisen aos Concellos afrontar en mellores condici√≥ns a actual crise econ√≥mica e social e abordar os desaf√≠os globais‚ÄĚ. As medidas sacadas ao Ministerio de Facenda son, ‚Äúa√≠nda que sustancialmente mellores que a proposta inicial, a√≠nda insuficientes, e te√Īen que ser un punto de inicio para ir aumentando a autosuficiencia financeira dos concellos e o uso racional dos seus recursos para avanzar no municipalismo‚ÄĚ sinala o voceiro municipal.

Marea de Vigo afirma que ‚Äúfinalmente era posible, como xa adiantaramos d√≠as atr√°s, incorporar aos acordos as propostas que se consensuaran na FEMP como incorporar o compromiso de aprobar na presente lexislatura un novo sistema de financiamento local, en paralelo coa reforma do financiamento auton√≥mico, que supere o marco da Lei 27/2013 de racionalizaci√≥n e sustentabilidade da Administraci√≥n Local‚ÄĚ engadiu Rub√©n P√©rez.

Do mesmo xeito, a esa mobilizaci√≥n nos futuros Orzamentos Xerais do Estado dunha porcentaxe do Remanente de Tesourer√≠a equivalente a 5.000 M‚ā¨ para as actuaci√≥ns que se desenvolver√°n no √°mbito de tres √°reas: Axenda Urbana Espa√Īola e Mobilidade Sostible, Coidados e Cultura, os Concellos que participen nos pr√©stamos recibir√°n a s√ļa parte correspondente ate sumar 5.000 M‚ā¨ , despois devolv√©ndoselles integramente a parte que achegaron. Al√©n disto, √°brese a posibilidade de que os Concellos que participen ou non no pr√©stamo incorporen remanentes ata o l√≠mite do seu d√©ficit. ‚Äú√Č especialmente importante para Vigo que non se esixa o cumprimento da regra de gasto durante o exercicio 2020, co compromiso de estudar a s√ļa ampliaci√≥n para 2021 tal e como vi√Īa pedindo a totalidade dos grupos presentes na FEMP‚ÄĚ valorou Rub√©n P√©rez.

‚ÄúTam√©n era urxente, e dix√©molo no pasado Pleno, que os concellos participaran de forma directa como beneficiarias do Fondo de Recuperaci√≥n recentemente aprobado na UE, feito que se reco√Īece tam√©n na proposta que hoxe aval√≠a a xunta de goberno da FEMP‚ÄĚ indicou o voceiro.

A pesar disto, Marea de Vigo, considera que seguen sen pecharse cuesti√≥ns centrais como a reformulaci√≥n dos l√≠mites de endebedamento dos concellos que non te√Īen nin remanentes nin super√°vit, moitos deles galegos, ou outras cuesti√≥ns que poder√≠an recollerse no Acordo como a reduci√≥n de prazos de devoluci√≥n dos pr√©stamos ou a ampliaci√≥n dos Investimentos Financeiramente Sostibles, ‚Äúsobre as que esperamos que poida avanzarse na tramitaci√≥n parlamentaria‚ÄĚ.

Da mesma forma, Marea de Vigo considera que segue a ser prioritario a derogación da Lei de Lei Orgánica 2/2012, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, tal e como se recolle nos acordos da FEMP e avanzar nos acordos recollidos no acordo subscrito entre PSOE e UP: novo marco de financiamento local e derrogación da LRSAL.