Marea de Vigo cualifica a nova tarifa da auga coma unha estafa para o comercio local

Esta mañå, RubĂ©n PĂ©rez reuniuse con comerciantes de Travesas co fin de explicar detalladamente os cambios que vai supoñer a nova tarificaciĂłn da auga. No encontro, no que se fixeron varias simulaciĂłns da nova tarificaciĂłn, Perez trasladou ĂĄs e os comerciantes a postura da Marea de Vigo ao respecto asĂ­ como as emendas presentadas polo Grupo municipal ao proxecto de ordenanzas presentado polo Goberno local. “O Goberno local estĂĄ desplazando cara ao conxunto da cidadanĂ­a unha mala xestiĂłn da auga xusto no peor momento do comercio local – matizou -, cando o que tiña que estar facendo Ă©, alo menos para este ano 2021, unha adaptaciĂłn das tarifas ĂĄ situaciĂłn econĂłmica, axudando deste xeito aos sectores econĂłmicos que empregan ao 65% das viguesas e vigueses”.

“Se ben era unha oportunidade para adaptar a tarifa da auga cara a un consumo responsable e sostible, asĂ­ como ĂĄ normativa tanto autonĂłmica como europea, e ĂĄ situaciĂłn econĂłmica actual derivada da crise sanitaria da covid-19 na que moitos pequenos negocios da nosa cidade estĂĄn sufrindo grandes dificultades para manterse – explicou o voceiro do Grupo municipal-; en lugar diso, o que estamos vendo Ă© que en moitos casos, nomeadamente en pequenos negocios como perruquerĂ­as, lavanderĂ­as e incluso hostalerĂ­a, nos que o consumo da auga Ă© un elemento fundamental, coa nova tarificaciĂłn non sĂł suben os custos fixos, senĂłn que a isto hai que sumarlle os novos conceptos (rede de sumidoiros, saneamento e depuracion) e, no caso destes negocios, o que vĂ©n supoñer unha penalizaciĂłn por un exceso de consumo de auga, cando a realidade Ă© que estes altos consumos sĂł se deben ĂĄs necesidades do propio establecemento”.

O Grupo municipal da Marea de Vigo rexistrou o pasado martes as sĂșas emendas ĂĄs ordenanzas para o vindeiro ano, “emendas que con toda seguridade serĂĄn ignoradas por parte do Goberno local na tĂłnica xeral dos Ășltimos anos” lamentou RubĂ©n Perez. Mais, ante o que desde a Marea de Vigo se cualifica coma unha “estafa” ao comercio local, “alentamos ao colectivo de comerciantes da cidade, ademais dos e das consumidoras, a que fagan os seus cĂĄlculos e, unha vez publicada a proposta de ordenanzas no BOP, presenten as sĂșas alegaciĂłns” finalizou o voceiro municipal.