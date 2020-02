Marea de Vigo cualifica a política laboral do Goberno local coma “calamitosa e lesiva” cos dereitos laborais do persoal municipal Tras o enésimo fallo xudicial que viu contradicir as decisións do Goberno de Abel Caballero en materia laboral, neste caso sobre o Decreto do Goberno sobre os servizos mínimos na folga de bombeiros, o Grupo municipal da Marea de Vigo afirma que “este novo fallo xudicial supón unha mostra máis da necesidade de repensar a política laboral por parte do Goberno local”.