Marea de Vigo denuncia a improvisación do Goberno de Abel Caballero ante a concentración de obras na cidade. Rubén Pérez: “A falta de execución orzamentaria no capitulo de investimentos, xunto á práctica de concentrar as obras no último tramo de lexislatura, están xerando un gran caos no tráfico e moitos inconvenientes á veciñanza de zonas como Travesas, Castelao ou Camelias”.