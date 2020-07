Marea de Vigo denuncia a situación das traballadoras do SAF ante a nova adxudicación e pide a remunicipalización do servizo

Dende o grupo municipal da Marea de Vigo, tras celebrar unha xuntanza coas representantes sindicais da CIG no Servizo de Axuda no Fogar (SAF) e tras escoitar tam茅n 谩s traballadoras organizadas na Plataforma SAF Galiza, 鈥渃onsideramos fundamental elevar ao Pleno do Concello de Vigo as demandas dun colectivo tan invisibilizado como esencial, precisamente agora que co帽ecemos o novo prego de condici贸ns que rexer谩 a licitaci贸n da xesti贸n deste servizo durante os vindeiros 5 anos鈥 indica Oriana M茅ndez, concelleira da Marea de Vigo.

鈥淥 90% do custe deste servizo municipal son os salarios das traballadoras. Ao seguir primando os criterios econ贸micos sobre os t茅cnicos 谩 hora de adxudicar un servizo a unha empresa concesionaria, esta rebaixa afecta inevitablemente 谩s condici贸ns de traballo do persoal. Mentres isto non cambie, seguiremos vendo un sinf铆n de empresas como Clece, neste caso, enriquec茅ndose a base desas 鈥榬ebaixas鈥 鈥 enfatiza a concelleira. A nova licitaci贸n en curso, ao igual que ten sucedido con moitas outras nos pasados anos, 鈥渘on s贸 non dignifica o SAF, sen贸n que afonda na s煤a precarizaci贸n鈥 engade.

O SAF ten un obxectivo fundamental na nosa sociedade: restablecer a autonom铆a das persoas, facilitando a permanencia no seu propio fogar e evitando situaci贸ns de desarraigo e desintegraci贸n. 鈥淯n obxectivo que, ademais 鈥 engade a concelleira- , adquiriu un valor incalculable na loita contra a pandemia. No papel, a Lei de Protecci贸n de Riscos Laborais asegura condici贸ns de traballo dignas, vela pola seguridade e a hixiene no traballo, reco帽ecen a igualdade salarial e prohibe, en todo caso, a escravitude ou trato degradante鈥. Pero, no SAF, e nomeadamente en Vigo, 鈥渆stes dereitos p贸帽ense en cuesti贸n cada d铆a, pois nin se est谩 garantindo a seguridade das traballadoras, nin se aseguran condici贸ns dignas de traballo鈥 asegura Oriana M茅ndez.

Son varios os exemplos das enormes carencias do servizo que ve帽en denunciando tanto o comit茅 de empresa como a recente Plataforma creada a nivel galego. 鈥淒ende unha axuda t茅cnica absolutamente insuficiente (camas sanitarias, cadeiras de rodas ou guindastres), reco帽ecendo actualmente s贸 unha por cada 34 usuarios ata a falta de reco帽ecemento real dos tempos reais de desprazamento entre domicilios e o reco帽ecemento do dereito a estacionamento prioritario ou sufragado, neste caso demandas hist贸ricas do sector, ante a realidade de que as traballadoras en moitos casos vense obrigadas a perder tempo procurando estacionamento ou a pagar do seu peto un estacionamento privado por non chegar tarde a un domicilio ou por mor da situaci贸n puntual do tr谩fico.

鈥淒ende a Marea de Vigo esix铆moslle ao Goberno local que permaneza vixiante para evitar incumprimentos dos dereitos laborais das traballadoras, que te帽a en consideraci贸n as demandas referidas con respecto 谩 nova licitaci贸n do servizo e se re煤na tanto co comit茅 como coas representantes da Plataforma galega鈥. Dende a Marea de Vigo 鈥渟eguiremos defendendo o necesario estudo da municipalizaci贸n do servizo para que deixe de estar xestionado por unha empresa privada que procura o negocio no dereito aos coidados. Porque xa o aprendemos durante a pandemia coas residencias: se son negocios, non son coidados鈥.