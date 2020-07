Marea de Vigo esixe un protocolo covid para a volta ás escolas que non elimine dereitos nin servizos ás familias

Marea de Vigo denuncia a imposici√≥n dun protocolo sen negociaci√≥n algunha coa comunidade educativa, ‚Äúprotocolo que implicar√≠a grandes cambios nas aulas, no transporte, nas actividades extraescolares e en servizos esenciais como o Plan Madruga e os comedores escolares‚ÄĚ sinala Oriana M√©ndez.

Tras meses de demandas por parte da comunidade educativa √° Conseller√≠a de Educaci√≥n para a elaboraci√≥n consensuada dun protocolo para inicio do curso, a Conseller√≠a v√©n de aprobar o ‚Äúseu‚ÄĚ propio protocolo, que xa conta cun forte rexeitamento por parte de toda a comunidade educativa. ‚ÄúNon conta con medidas efectivas que minimicen os contaxios, non dimin√ļen as ratios para garantir a distancia de seguridade seguindo as recomendaci√≥ns da OMS e o Ministerio de Sanidade e non contempla a opci√≥n de incrementar o persoal para poder facer fronte a moitas das medidas que establece o propio protocolo‚ÄĚ asegura Oriana M√©ndez, concelleira da Marea de Vigo.

‚ÄúDe nada vale establecer un protocolo de xeito unilateral sen dotalo nin de orzamento nin de persoal, deixando coma sempre nas mans da comunidade educativa e das familias cuesti√≥ns tan relevantes como a garant√≠a de comedor escolar para todo aquel alumnado que as√≠ o precise‚ÄĚ engade a concelleira.

Marea de Vigo apoia todas as demandas da comunidade educativa e as ANPAS, e pide a participaci√≥n activa de todas as administraci√≥ns que te√Īen competencias en educaci√≥n, para garantir servizos como as aulas matinais, actividades extraescolares, transporte escolar, e os comedores escolares, ‚Äúservizos fundamentais para a conciliaci√≥n familiar e laboral, como o comedor, que hoxe en d√≠a √© a garant√≠a de que moito alumnado te√Īa unha comida equilibrada ao d√≠a‚ÄĚ concl√ļe Oriana M√©ndez.